Co čeká ČR a svět v roce 2023: Putinova válka, boj o Pražský hrad i snazší cesty do Chorvatska

Cestování do Chorvatska se o chlup zjednoduší – k 1. lednu se stává součástí Schengenského prostoru a také eurozóny. To první znamená, že při překračování vnitřních hranic prostoru (zde konkrétně ze Slovinska či Maďarska) nebudou cestující vůbec vystaveni kontrolám. To druhé udělá větší radost turistům z dalších zemí eurozóny, ale i pro Čechy to znamená řešit o jednu měnu méně, kuny se stanou minulostí.

Nejnovější člen Evropské unie (od r. 2013) předběhl v integraci ty starší. Rumunsko a Bulharsko přistoupily k EU roku 2007, Kypr spolu s Českem a dalšími roku 2004, přesto nadále nedaly do pořádku své vnitřní poměry, aby mohly do Schengenu. Irsko pak má výjimku kvůli speciálnímu režimu s Velkou Británií, ostatní členové EU v Schengenu jsou, jakož i nečlenové Lichtenštejnsko, Švýcarsko, Norsko a Island. Euro pak zatím nepřijalo Česko, Maďarsko, Polsko, Bulharsko a Rumunsko; Švédsko a Dánsko se k tomu ani nechystají.

Mapa EU po rozšíření Schengenu a eurozóny o Chorvatsko: