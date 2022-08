Světové prvenství: Z Brna nahráli na oběžnou dráhu umělou inteligenci

Česká republika se zařadila mezi několik málo zemí, které mají na oběžné dráze satelit s umělou inteligencí. VZLUSAT-2 přitom startoval bez ní, algoritmus tam experti nahráli na dálku – což by podle nich měl být světový unikát.

Malá družice Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu (VZLÚ) odstartovala na oběžnou dráhu letos v lednu na raketě Falcon 9 firmy SpaceX, spolu s desítkami dalších „spolucestujíích“. VZLUSAT-2 je nanodružice typu cubesat, má standardizovaný rozměr 10×30 centimetrů – jinak je to ale dokonalý originál. Do čtyřkilogramového satelitu se vešla spousta přístrojů. „Už o jedničce se mluvilo jako o švýcarském noži, dvojka je totéž. Šéfkonstruktér Vladimír Dániel je proslulý, že dokáže využít každý krychlový centimetr družice,“ řekl v lednu ve Studiu Blesk Juraj Dudáš, ředitel divize Space VZLÚ.

Za úkol má družice hlavně ověřovat a demonstrovat technologie českých firem, které se chtějí zařadit ke světové špičce vesmírného průmyslu. Právě teď se v takovém světle předvedla doplněním o umělou inteligenci (AI). „Od tohoto okamžiku se řadíme mezi malou skupinu zemí, které mají na orbitě satelit s umělou inteligencí,“ pochvaluje si nyní Dudáš.

„Podle našich informací je to dokonce světová premiéra – nikdo předtím nepřidal umělou inteligenci až po tom, co byl satelit vypušten na oběžnou dráhu. Bylo to možné jen díky spolupráci s VZLÚ a Eltvor,“ uvedl Marek Marušin, šéf a spolumajitel firmy Zaitra.

Právě tato mladá brněnská firma vyvinula a úspěšně otestovala algoritmus, který je schopen přímo na oběžné dráze vybrat nejkvalitnější satelitní snímky pořízené experimentální kamerou české firmy Eltvor .

Vytřídit nepovedené snímky

Tzv. onboard data processing (vyhodnocování dat na palubě družice) přináší přidanou hodnotu jak komerčním, tak vědeckým misím, které se věnují satelitnímu snímkování povrchu Země. Studie NASA ukazují, že průměrně 67 % naší planety se halí do různých úrovní oblačnosti. Ta pro snímkovací družice představuje překážku mezi nimi a povrchem. Nejen pro zemědělce, ekology, obranné a záchranné složky, ale i pro pojišťovny, obchod s komoditami a další subjekty jsou právě satelitní snímky cenným zdrojem informací. A samozřejmě také pro armády, jak ukazuje konflikt na Ukrajině.

Zatímco dosud se musely všechny snímky z družice stáhnout na Zem a ty nepovedené pak mazat, díky algoritmu startupu Zaitra je možné protřídit obrázky přímo na družici a na Zem si nechat poslat jen ty nejzajímavější. Stahování fotek z vesmíru totiž není nejrychlejší; satelity jsou sice jen pár set kilometrů nad povrchem naší planety, ale ne každý projekt má k dispozici dostatečné množství pozemních stanic, které signál přijímají, jen když zrovna satelit prolétá (několikrát denně) nad nimi.

„Zpracování dat na orbitě a autonomie družic je přirozeným vývojem, který v budoucnosti sehraje velkou roli – a to nejen na orbitě Země. Pokud chceme osídlit Mars, větší samostatnost a aplikace umělé inteligence je nutnou součástí, neboť signál z Marsu k nám doletí se zpožděním i 20 minut,“ dodal šéf Marušin. Taková družice s AI algoritmem si třeba dokáže sama spočítat, kdy hrozí srážka s jiným objektem, a podle potřeby změnit svou polohu, nepotřebuje pokyny ze Země.

Na základě experimentů a zkoušek přístrojů VZLUsatu chce pak ústav s řadou partnerů z (nejen) českých firem a univerzit vyrábět satelity ve velkém. „Chceme mít národní konstelaci družic, jež bude schopná dodávat státním i komerčním uživatelům data sbíraná takovým národním prostředkem – všechno si dokážeme udělat sami, ve vlastní režii,“ vysvětlil Dudáš.