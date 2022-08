Lobbista Janoušek to zase zkouší: Podal stížnosti na zamítnutí žádosti o podmíněné propuštění

Podnikatel Roman Janoušek podal stížnost proti usnesení, kterým soud v úterý zamítl jeho žádost o podmíněné propuštění. Uvedla to dnes Česká televize. ČTK informaci potvrdil Janouškův advokát Martin Sadílek, který sdělil, že stížnost je zatím blanketní. To znamená, že její odůvodnění právníci doplní až poté, co se seznámí s písemným zněním usnesení.