Prvním dítětem narozeným v Praze v novém roce 2022 je holčička Eleanor. Přišla na svět 18 minut po půlnoci ve Fakultní nemocnici Bulovka.

Do jedné hodiny ráno se v metropoli narodily ještě další dvě holčičky. V 00:50 se v porodnici Fakultní Thomayerovy nemocnice narodila Emily a o osm minut později přišla na svět dívenka v Ústavu pro matku a dítě v Praze-Podolí. Na dotaz ČTK to uvedly zaměstnankyně porodních sálů. V dalších třech pražských porodnicích, v Motole, na Královských Vinohradech a Všeobecné fakultní nemocnici, kde se porodnici říká U Apolináře kvůli umístění v Apolinářské ulici, čekali na první porody až do ranních hodin.