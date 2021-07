Ve středních Čechách mají vlaky nahradit autobusy. Vzniká petice, Havlíček zuří

Omezení dopravy se má týkat například tratí Mšeno-Mladá Boleslav, Čisovice-Mníšek-Dobříš, Vlašim-Trhový Štěpánov nebo Rakovník-Kralovice. Celkem se mají změny dotknout 12 tratí. Uvažované změny v provozu na vybraných železničních úsecích se týkají období od platnosti nového jízdního řádu – tedy 12. prosince tohoto roku.

Borecký v dopise záměr zdůvodňuje výpadkem v příjmech z jízdného, za který může covidová epidemie a snahou nalézt provozní úspory v oblastech, kde bude mít případná změna „co nejmenší vliv na dopravní obslužnost pro obyvatele“. Argumentuje také analýzou, která se opírá o neefektivní přepravní potenciál kvůli velmi nízké úrovni počtů přepravovaných cestujících a naopak velmi vysokým provozním nákladům.

Trať Redukce v úseku Úspora celkem (Kč) 012 Plaňany zast. - Kouřim 2 100 000 062 Křinec - Městec Králové 3 300 000 063 Bakov nad Jizerou - Dolní Bousov 1 000 000 064 Mšeno - Mladá Boleslav 13 600 000 076 Mělník - Mšeno 094 (Kralupy nad Vltavou) - Vraňany - Lužec nad Vltavou 2 200 000 095 Straškov - Zlonice - (Slaný) 800 000 162 Rakovník - Kralovice 8 200 000 204 Březnice - Rožmitál pod Třemšínem 4 500 000 210 Čisovice - Mníšek - Dobříš 11 500 000 222 Vlašim - Trhový Štěpánov 5 000 000 233 Čelákovice - Mochov 52 200 000

Autobusová doprava nese nižší náklady

Radní namítl, že dnes je jiná doba než na přelomu 19. a 20. století, kdy železniční tratě vznikaly. „Autobus vyjde objednatele veřejné přepravy levněji, na rozdíl od vlaku sveze lidi rychleji a může zajet až do centra obce,“ uvedl. Poukázal na to, že zatímco náklady na jeden kilometr lokálky vycházejí na 95 až 135 korun, v případě autobusové dopravy je to 40 až 50 Kč.

Zároveň starostům nastínil tři možná řešení. Buď by si na provoz lokálek obce doplácely samy, nebo by se stávající drážní provoz omezil pouze na víkendy. Třetí možností je „ponechání provozu na železniční trati bez zásahu s tím, že v oblasti bude snížena nabídka vlakové dopravy tak, aby bylo zajištěno snížení nákladů ve stejné výši, jako by byla železniční doprava nahrazena autobusy“. To by ale znamenalo snížení četnosti spojů v dané oblasti.

„Přestože vrcholní představitelé Středočeského kraje opakovaně vyzývali Vládu České republiky a přímo i Ministerstvo dopravy, aby pomohly krajům, tedy i městům a obcím, pokrýt tyto výpadky v příjmech s tím, že je důrazně upozorňovali na hrozící rizika omezování dopravy, nesetkaly se tyto požadavky na straně vlády či ministerstva s pozitivní reakcí,“ píše Borecký v úvodu dopisu. S obviněním ale Havlíčkovo ministerstvo nesouhlasí a připomíná, že české lokální železničí tratě ročně dofinancovává částkou kolem 500 milionů korun.

Petice vyzdvihuje pohodlnější cestování i toalety

„Ministerstvo dopravy dává letos 55 miliard do železnic, což je o 20 % více než před dvěma lety, opravuje tratě, zastávky, přejezdy, celá nádraží (130 stanic ročně) včetně nádraží na Dobříši, které je teď nově zrekonstruované. K tomu jdou miliardy korun do systému ETCS, kdy se vlak sám zastaví v případě problému. Takže budou nová nádraží, tratě, zabezpečovací systém a kraj zruší vlaky,“ reagoval ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO).

Podle autorů petice jsou výhody vlaků zřejmé a autobusy je nemohou nikdy plnohodnotně nahradit. Poukázali na to, že vlak nepodléhá náhlým změnám směru a rychlosti, umožňuje klidnější nástup a výstup i pohyb po vozidle během jízdy, disponuje toaletami a umožňuje přepravu většího množství kočárků a jízdních kol. Zájem o oblasti neobsluhované vlakovou dopravou navíc podle kritiků upadá.

Radní: I taxík by byl levnější

Do budoucna by se navíc rozdíly v nákladech na jeden kilometr měly zvyšovat i kvůli povinnému zavádění automatického zabezpečovacího systému ETCS a nezbytné obměně vozového parku. To by podle radního navýšilo cenu jednoho kilometru lokálky o další desítky korun. „Takže autobus bude dvakrát levnější, a někde by bylo dokonce levnější cestování vozit cestující taxíkem,“ dodal. Podle něj o způsobu dopravy rozhodli cestující svým nezájmem o cestování vlakem.

Petice naopak požaduje zachování železniční dopravy v rozsahu nynějšího jízdního řádu i do budoucna, sjednocení tarifních podmínek v rámci pražské integrované dopravy mezi vlaky a autobusy a pořízení kvalitních souprav, které přimějí další cestující k využívání vlakové dopravy.