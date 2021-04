Další lety vrtulníků byly a ještě budou nezbytné pro vyproštění ostatků Petra Kellnera (†56), pilota a dalších tří pasažérů. A také k vyzvednutí vraku helikoptéry, v níž u aljašského ledovce Knik zahynuli. Jinak se totiž do horské oblasti dostat nedá.

Aljašská státní policie požádala o pomoc vojáky a experty dobrovolné horské služby Alaska Mountain Rescue Group (AMRG).

„Vrtulník Národní gardy dopravil osm členů AMRG na místo, další letěl jako podpora. Vrtulník Aljašské státní policie s lavinovými specialisty AMRG přelétal nad oblastí, aby ji zhodnotili,“ uvedl v tiskové zprávě velitel zásahu Jim Mullin. „Rozhodli, že úroveň rizika byla přijatelná, aby na místo činu mohly bezpečně přistát pozemní týmy,“ dodal.

Ve spolupráci s gardou záchranáři vyprostili ostatky jedinců a připravili je k bezpečné přepravě zpět do Anchorage. „Zemřelí byli předáni koroneru státu Aljaška,“ dodala v tiskové zprávě policie.

Souboj s počasím

„Bezpečnost našich týmů má nejvyšší prioritu. Bylo to nakvap, ale naštěstí podmínky našim týmům dovolily misi dokončit, než začalo hrozit riskantní počasí,“ uvedl předseda AMRG Tom Fogarty.

AMRG je neziskový, dobrovolnický tým akreditovaný Svazem horských záchranářů. Skládá se z lidí různých profesí, kteří na profesionální úrovni trénují na pátrací a záchranné mise. „Naším posláním je vracet ztracené, zraněné, uvízlé či zesnulé lidi zpátky k jejich rodinám,“ připojil Fogarty a dodal: „V této strašné situaci jsme rádi, že jsme misi mohli zdárně dokončit a přinést pozůstalým aspoň nějakou útěchu.“

Vrak zůstává na místě a vyšetřovatelé mají naději, že se ho do konce týdne podaří vyzvednout. To má na starosti provozovatel, respektive jeho pojišťovna. I pro tyto operace budou potřeba helikoptéry, jinak se do horského terénu dostat nedá.

Blízcí tří zabitých Američanů založili na pohřební výdaje a podporu pozůstalých internetové sbírky na portálu Go Fund Me. Ta pro organizátora a pionýra vrtulníkového lyžování Gregoryho Harmse (†52), respektive na podporu jeho ženy Chantel a novorozené dcerky Freji, ve čtvrtek ráno dosáhla cílové částky 250 tisíc dolarů (5,6 milionu Kč); pětinu z toho dal jeden anonymní dárce, celkem nějakou částku poslalo přes 160 dárců.

Pro pilota Zacharyho Russella (†33) už se sešel víc než dvojnásobek požadovaných 10 tisíc dolarů (220 tisíc Kč), k dovršení sto tisíc dolarů (2,2 mil. Kč) pro vdovu sportovce Seana McManamyho (†38) chyběla ve čtvrtek zhruba čtvrtina.