Děti o prázdninách hloupnou, varuje americká studie. Český psycholog ji „strhal“

Prázdniny jsou příliš dlouhé, děti hloupnou a jsou stresované. To je závěr americké studie, jejíž závěry se nedávno objevily v tisku. Je to opravdu tak hrozné? Blesk zprávy se na to zeptaly dětského psychologa Jana Kulhánka z Psychoterapie Anděl. Ten dětem přeje mnohem víc, než američtí vědci. Odpočinek je nutný, upozorňuje. V různých státech jsou přitom prázdniny různě dlouhé - v Německu je to 6 týdnů, u nás dva měsíce, v USA 2,5 měsíce. A v Itálii přes tři měsíce.

Lékaři a psychologové z Harvardské univerzity po desítkách let výzkumů přišli s nepříliš překvapivým závěrem: děti během prázdnin ztrácejí vědomosti, které pracně získaly během školního roku.

„Já si myslím, že i když některé výzkumy nebo studie můžou zaznamenat nějaký pokles vědomostí, nebo znalostí, tak ten odpočinek je nutný. I když ty děti ve znalostech o něco přijdou, tak ten odpočinek je tak nutný, že to je důležitější,“ říká Kulhánek, který s dětmi pracuje denně.

Radši trochu zhloupnout, než se zhroutit

Délka prázdnin se v jednotlivých státech liší. V USA jsou například o něco delší než u nás (2,5 měsíce), na druhé straně v některých státech Německa mají děti volno jenom 6 týdnů. Úplní rekordmani jsou v Evropě Italové, kteří mají dokonce 14 týdnů volna.

My tak patříme někam ke středu a asi to není úplně špatné řešení. „Vědí to všichni učitelé, kteří už od května počítají dny, protože vidí, že ty děti jsou přetažené,“ potvrzuje psycholog. Ostatně na tohle si možná ještě mnozí pamatují. S příchodem léta bylo takřka utrpení vydržet ve školní lavici a touha po vzdělání dramaticky klesala.

V rozporu s harvardskou studií navíc prázdniny nemusejí být vyloženě ztracený čas. Kromě odpočinku se prostě taky naučí něco jiného. Kulhánek upozorňuje na to, že se v našem školství od Rakouska-Uherska moc nezměnilo: „Je to ukázka toho, na čem dneska stojí naše školství. Jako hlavní způsob výuky používá učení se nazpaměť. Místo učení dovedností to jsou encyklopedické znalosti a ty se rychleji zapomínají.“ Prázdniny jsou tak příležitost naučit se něco nového a jiného. Správným rozděláním ohně a postavením stanu asi dítě učitelku v září neohromí, ale jednou se mu může hodit víc než vyjmenování českých panovníků pozpátku.

Prázdniny patří dětem

„Hloupnutí“ dětí se dá o prázdninách omezit, někteří rodiče se s nimi totiž učí. Otázka je, jestli jejich dítě ještě nějaké prázdniny má. V který případech je to vhodné? „Učit se s dětmi, které čeká reparát a pokud někdo trpí nějakou školní disfunkcí, takzvanou specifickou poruchou učení, jako je dysgrafie, dyslexie, tak je dobré nenásilně zavést nějaký trénink. A to hlavně posledních čtrnáct dní před začátkem školy. Jinak je to zbytečné,“ potěšil většinu školáků psycholog.

Český psycholog odporuje studii Harvardu: Prázdniny jsou třeba, raději lehce zhloupnout, než se zhroutit (ilustrační fotografie) | iStock

Pokud se už musí dítě o prázdninách učit, musí se na to jít opatrně a povoleny jsou i jakési „úplatečky.“ Přesně podle hesla, že ani kuře nehrabe zadarmo a o prázdninách už vůbec ne. „Je to jejich volný čas, je to jejich dovolená a my chceme, aby pracovaly, tak je musíme nějak odměnit. A pak si myslím, že tak čtrnáct dní, týden před začátkem školního roku je dobré začít dělat nějaké úkoly, aby se dostaly do formy, ale aby jí to úplně neotrávilo,“ říká Kulhánek.

Začátek školního roku u psychologa

Podle amerických vědců by se děti po kratších prázdninách tolik nestresovali při nástupu do školy. „To ovlivňuje nejen jejich fyzické zdraví, ale také schopnost učit se. Děti začínají trpět nemocemi dospělých. Jejich krevní tlak stoupá a také dochází k poruchám nervového systému,“ varuje studie a doporučuje, aby rodiče se školák před začátkem školního roku nejprve navštívili psychologa.

Jan Kulhánek to zdaleka tak dramaticky nevidí: „Většina dětí žádnou hrůzou před začátkem školy netrpí. Děti se dokonce těší do školy. Ani ne tak na to učení, spíš na ty spolužáky. A mladší děti i na paní učitelku. Psychologa má rodina navštívit, pokud se jedná o nějaký hlubší problém. To znamená, když ten rodič pozoruje u dítěte nějakou větší úzkost, která se projevuje nočními můrami, špatným usínáním a tak podobně.“