David (28) vidí kvůli oční vadě svět deformovaně. První brýle dostal už ve třech letech

David má tři cylindry. V tomto případně nejde o staromódní klobouky, ale poměrně rozšířenou oční vadu. Řada lidí o ní přitom neví a přičítají své bolesti hlavy, šíje a pálení očí něčemu jinému. „Bez brýlí je svět rozmazaný a neostrý, v podstatě celý posunutý, je to docela zajímavé,“ hodnotí s nadsázkou mladý muž svoji poruchu a dodává, že rozhodně nepatří mezi ty nejlevnější - jedno speciální cylindrické sklo do brýlí stojí i 5000 korun.

Astigmatismus se řadí mezi časté oční vady, často jde ruku v ruce s krátkozrakostí či dalekozrakostí. „Já nosím brýle od útlého dětství, v podstatě co si pamatuju,“ vypráví David, kterému brýle přistály na nose už ve třech letech. „Měl jsem tehdy 1,25 cylindru, dneska už mám tři na každém oku,“ dodává.

Astigmatismus vzniká v důsledku nepravidelného zakřivení rohovky nebo nepravidelného tvaru čočky. Člověk s touto oční vadou vidí svět „pokroucený“ - zkreslené křivky i tvary. Odborníci popisují, že se nemocný často snaží zaostřit celým tělem, mžourá očima a naklání hlavu, což působí další zdravotní obtíže. „Vedle potíží s viděním si stěžují na pálení a řezání očí, nepříjemné bolesti hlavy, únavu, na bolesti šíje a pokles výkonnosti,“ upozorňuje Šárka Skorkovská z oční kliniky DUOVize.

„Občas to spustí migrénu, když se na jeden podnět zaměřím dlouho,“ potvrzuje David, který největší problémy zažívá hlavně při sportu. „Třeba u floorbalu mi míček dost často utíká, jak je malý, tak je těžký se na něj soustředit. Kluci to možná hází na to, že jsem střevo, ale nevěřte jim,“ směje se a dodává, že sice považuje brýle za svoji součást, ale do budoucna plánuje operaci.

I 5 tisíc za sklo

Astigmatismus totiž nedovolí očím odpočívat. S třemi cylindry je navíc téměř nemožné sehnat kontaktní čočky, do nedávna se prodávaly pouze do 2,25 cylindrů. „Navíc se nesmí nosit dlouho, jsou silnější a odlišné od normálních čoček. Myslím, že musí měnit tvar oka a jen pro sport si je pořizovat nebudu,“ říká David.

Kvalitní skla do brýlí jsou zase drahá a pojišťovna platí jen zlomek částky.„Pohybuje se to i kolem 5 000 za sklo. Musí to být to nejtenčí, plastové s antireflexní vrstvou, pojišťovna na to něco přidává. Na obruby dává asi 150 kč, za skla je to taky zlomová částka,“ popisuje muž, který musí mít i speciální sluneční brýle - opět drahé.

„Brýlové čočky pojišťovna hradí v závislosti na druhu oční vady. Vždy jde o takové brýlové čočky, které jsou nutné pro základní korekci zraku. Na brýlové obruby dávají pojišťovny dospělým (od 15 let) 150 Kč jednou za tři roky,“ popsal pro Blesk Zprávy tiskový mluvčí VZP Oldřich Tichý.

„Čočky skleněné ztenčené, vytvrzené, s antireflexem, zabarvené nebo samozabarvovací apod., stejně jako čočky bifokální nebo multifokální, případně čočky plastové mu hrazeny nejsou. Někteří pojištěnci však na brýlové čočky v tomto provedení nárok mají,“ dodává Tichý.

Laser jen do šesti cylindrů

Co se týká operace, tak ta se ještě před pár lety neprováděla. Teď už ji lze podstoupit, Davidově maceše se ale například cylindry následně vrátily.

Nejmodernější metodou je aplikace nitrooční čočky, která vadu koriguje zevnitř oka. „Diagnostická část s dokonalou přesností změří oční vadu a vypočítá korekci za pomocí umělé nitrooční čočky. Biometrické informace o pacientově oku putují do navigační jednotky na operační sál,“ popisuje operaci Skorkovská z oční kliniky.

„Chirurgovi se v okuláru mikroskopu promítnou navigační linie, podle kterých umístí čočku do oka. I když pacient okem hýbe, přístroj stále naviguje na střed čočky,“ dodává.

Oblíbená je i operace laserem, která stojí i několik desítek tisíc korun. „Operace astigmatismu se provádí stejně jako běžný laserový zákrok pro odstranění dioptrií, nejčastěji metodou LASIK. Maximálně lze touto metodou odstranit 6 cylindrických dioptrií, záleží ale na parametrech rohovky,“ vyjádřila se pro Blesk Zprávy Zuzana Koželová z oční kliniky Gemini.

S tím má zkušenosti například Jana (47). „Já jsem platila 20 000 za jedno oko. Všechno trvalo asi 15 sekund, nejdřív udělali dioptrie a nakonec i cylindr, měla jsem jen jeden na levém oku. Rekonvalescence trvala asi týden, musela jsem nosit sluneční brýle i doma, byla to docela sranda,“ popsala.

Co je astigmatismus?

Tzv. cylindrickou oční vadou trpí až 60 % populace, přesto o ní mnozí ani nevědí. „Naši pacienti často přicházejí s tím, že se chtějí zbavit dioptrií do dálky nebo na blízko, případně je trápí šedý zákal, ale o tom, že mají současně i astigmatismus, často nemají tušení. Přitom jde o oční vadu, která výrazně zhoršuje kvalitu vidění,“ říká lékařka z oční kliniky DUOVize Lucie Valešová. Někdy je astigmatismus diagnostikován až u dospělých, např. v souvislosti s úrazy, operacemi rohovky a při některých očních onemocněních.

Příčinou vady je nerovnoměrné zakřivení některých optických ploch oka, nejčastěji oční rohovky. U astigmatismu totiž není rohovka pravidelná a připomíná spíše vejce nebo šišku. Paprsky světla ze všech směrů procházející rohovkou se pak rozdílně lámou a na sítnici se nedokážou spojit do jednoho bodu. Výsledkem je rozostřené a deformované vidění.

S cylindrickou oční vadou se zpravidla narodíme. Nízký stupeň zakřivení přitom postihuje většinu lidí, neboť rohovka není nikdy zcela pravidelná. Vidění je však obvykle bezproblémové a není nutné je jakkoli korigovat. U vyšší vady je ale korekce nezbytná.

Důležitá je oční hygiena

I když není možné, aby si člověk sám doma vidění nějak rapidně vylepšil, je dobré dbát na zrakovou hygienu „Jedná se o soubor opatření, které přispívají dobré kondici oka; dostatek spánku, pestrá zdravá strava, střídání vzdáleností, na které zaostřujeme oči a podobně," objasňuje Skorkovská.

Člověk by si také měl dát podle expertky pozor při manipulování s čočkami a správně korigovat svoji vadu. Špatné brýle mohou být zabijákem pro jinak vcelku zdravé oči. „Lidé by neměli zapomínat na pravidelnou kontrolu zraku. Do věku čtyřicet let jednou za pár let a poté by měli k očaři dojít alespoň jednou za dva roky,“ dodává.