Česko dohání v počtu obézních dětí USA. Experti: Může za to reklama na chipsy a sladkosti

Počet obézních dětí v Česku stoupá, podobným problémem trpí i ostatní státy Evropské unie (EU). V tuzemsku má nadváhu každé čtvrté dítě, obézní je každé sedmé. Světová zdravotnická organizace (WHO) se domnívá, že děti a dospívající jsou příliš často vystavováni reklamám na potraviny s vysokým obsahem tuků, soli a cukru.

Podle projektu „S dětmi proti obezitě“ výskyt dětí s nadváhou v Česku překonal neveselé předpoklady z osmdesátých let minulého století. Během první fáze epidemie obezity došlo k dvojnásobnému nárůstu nadváhy v rámci celé populace a mezi dětmi k čtyřnásobnému počtu obézních.

V současné době trpí nadváhou každé 4. dítě, obezitou každé 7. a monstrózní obezitou čtyři ze sta dětí. V České republice je tak okolo 154 000 dětí do 16 let s obezitou, z toho 85 000 dětí s komplexními metabolickými změnami a 34 000 s extrémní obezitou.

„V mezinárodním srovnání se 24,2% výskyt nadváhy u českých dětí začíná přibližovat k 32% výskytu v USA, ale 14% skupina českých obézních adolescentů již převyšuje 11% skupinu jejich amerických euro-kavkazkých vrstevníků. Alarmující situaci v naší dětské populaci demonstruje 4% výskyt monstrózní obezity, která v této skupině představuje třetinu obézních dětí,“ uvádí na stránkách projektu odborníci.

Riziko předčasného úmrtí

Až 2/3 těchto dětí trpí nadváhou i v dospělosti. Pravděpodobnost, že budou obézní i v dospělém věku, je tedy vysoká, stejně tak je vysoká pravděpodobnost rozvoje cukrovky II. typu a kardiovaskulárních onemocnění. Spolu s nimi pak roste rovněž riziko invalidity a předčasného úmrtí.

Mohou za to reklamy?

Podle zprávy Světové zdravotnické organizace (WHO) jsou děti až příliš vystavovány reklamám na potraviny, které škodí zdraví tím, že obsahují příliš mnoho tuku, soli a cukru. WHO proto už delší dobu usiluje o omezení těchto reklam. Podle WHO děti i dospívající podléhají reklamám výrazně více než dospělí, zejména okolo dvanáctého a třináctého roku věku.

V květnu 2010 WHO zavedlo doporučení pro uvádění škodlivých potravin a nealkoholických nápojů na trh. Z 53 zemí přijala doporučení pouze necelá polovina, ale i v těchto státech zavádění pokulhává i přes důkazy, že propagace nezdravých potravin má na děti a jejich stravovací návyky neblahý vliv.

Výrobci potravin navíc našli spoustu kliček, jak doporučení obejít. Zejména v některých zemích, kde byl omezen prodej reklamy tučných a sladkých potravin pouze v určitých médiích. Pokud výrobce nemůže mít reklamu v televizi, začne samozřejmě nasazovat reklamy na sociálních sítích.

Ve Francii bylo zavedno povinné upozornění na zdravotní rizika v reklamách na potraviny s vysokých obsahem tuku, cukru nebo soli, ale připojení k tamější chartě pro zodpovědné marketingové praktiky výrobců potravin je dobrovolné, tudíž ne příliš populární.

Na děti útočí balení výrobků i rozdávání vzorků

Podle WHO sice země podnikají určité kroky, ale ty se nevztahují na širší nabídku pořadů, médií a marketingových technik. Na děti neútočí jen reklama v televizi a na internetu, ale také v podobě balení výrobků, rozdávání vzorků a také sponzoringu dětských akcí.



WHO tak požaduje zavedení zákonných pravidel nejen pro reklamu jako takovou, ale i pro všechny ostatní způsoby marketingové komunikace.



Opatření chrání děti pouze do 13 let, zapomíná se ale na dospívající.

Navíc chybí i rozdělení potravin, které by neměly být propagovány mezi dětmi. WHO proto nabádá země EU, aby spolupracovaly a ochrana dětského zdraví fungovala ve většině zemí podobně.