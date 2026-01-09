Jak sebe i auto ochránit před chladem? Jednoduché tipy pro každého!
Jak se máme v mrazu chránit, co jíst a čím se zahřívat? Blesk vám poradí, jak vtíravou zimu alespoň zmírnit. Nejdůležitější je vzít si na sebe ráno více vrstev oblečení, nezpomenout na čepici.
1) Dopřejte si jídla, které vás zahřejí
Teplé zeleninové polévky, rýže a pohanka, kuřecí, skopové a jehněčí maso, sýry, datle, česnek, cibule, pórek, křen, chřest, chilli papričky, mák, vlašské ořechy, slunečnicová semínka, skořice, zázvor, badyán, bazalka, hřebíček, fenykl, pepř, kmín, červené víno, rýžové víno, zázvorový čaj.
2) Vynechejte tropické ovoce
Tropické plodiny mají hodně draslíku, který tělo chrání před přehřátím. V zimě se jim vyhněte.
3) Nepijte zelený čaj
Tělo ochlazuje, nahraďte ho ovocným nebo černým.
3) Nakupte hřejivé pomůcky:
- Termopolštářek, který lze nosit v kapse. Stojí cca 40-200 Kč.
- Zahřívací pás z angorské vlny, pořídíte jej od 400 Kč.
- Termofor si můžete dát do postele a ohřát si prokřehlé nohy, koupíte ho za zhruba 100 Kč.
- Neoprenové botičky pro psy. Chrání tlapky před chladem, zašpiněním a solí.
Ty nejlevnější stojí cca 100 Kč. Při močení navíc psům hrozí omrzliny, jedná se proto o důležitou investici.
4) Vydýchněte si
Pokuste se zahnat chlad šesti hlubokými výdechy. Mohou zvýšit odolnost vůči zimě o 50 %! Ve velkém mrazu se nedoporučuje mrazivý vzduch vdechovat přímo do plic. Omotejte si raději obličej šálou a dýchejte přes ni!
5) Oblečte si víc vrstev
Raději než jednu tlustou vrstvu oblečte si několik tenčích. Zahřejí víc. Nejlepší je termoprádlo. To se vyrábí z materiálů, které odvádějí pot, ale uchovávají teplo!
6) Nezapomeňte na čepici
Čepice je důležitější, než byste mysleli – hlavou totiž uniká z těla přes 50 % tepla! V mrazech se dokonce hloupne, mozek se nestačí tak dobře okysličovat.
7) Buďte v suchu
Pokud máte na sobě vlhké oblečení nebo ponožky, ochlazujete se. Převlékněte se proto co nejdřív do suchého.
8) Hodně pijte
Mráz vysušuje. Dopřejte si tedy ke třem litrům vody či čaje – vyhněte se nápojům s kofeinem, které teplotu těla snižují. A pozor! Rozhodně si nechlaďte pivo na balkóně. Od mínus 12 by mohlo explodovat.
9) Zajděte do sauny
Otužováním zamezíte oslabení organismu, vyhnete se tím nepříjemným nachlazením. Doporučujeme pravidelně navštěvovat saunu.
10) Vynechte náročný sport
Pro ty, kteří se bez pohybu venku neobejdou, doporučují lékaři zvolit mírnější zátěž. Kardiaci a astmatici by v mrazech měli vycházet minimálně.
11) Myslete na svou pokožku
V mrazech používejte mastné krémy s minimem vody. Hydratační krémy vaší pokožce ublíží. Doma si masírujte chodidla a ruce třeba olivovým olejem.
12) Ošetřete rty
Mráz dokáže rozpraskat vaše rty do krve. Používejte jelení lůj a před spaním na rty naneste med, který jim vrátí vláčnost a hebkost. Navíc pokud máte různé piercingy, mohou zamrznout. A to bolí.
13) »Koncovky« musí být v teple!
Okrajové části těla chraňte před mrazem! Samozřejmostí jsou teplé rukavice, boty musí dobře padnout, být pohodlné a velké tak, abyste v nich mohli pohodlně hýbat prsty. „Tam opravdu stačí hodinka, když si jdeme stavět sněhuláka a máme mokré ruce, foukne vítr... Tělo se ochladí rychleji než za jiných podmínek,“ řekla pro Český rozhlas primářka popáleninového centra ostravské fakultní nemocnice Zdenka Němečková Crkvenjaš.
14) Škůdci to nepřežijí
Pokud jste zahrádkáři, může vás zahřát u srdce i to, že takový mráz nevydrží myši, krtci a klíšťata.
Jak na ochranu auta
15) Zkontrolujte kapaliny
Pokud neparkujete ve vyhřívané garáži, musíte překontrolovat, zda je tekutina v ostřikovačích odolá hlášenému mrazu a jestli máte ošetřeno těsnění ve dveřích glycerinem nebo silikonovým olejem
16) Krabice na skle
Abyste nemuseli začínat každý den škrábáním předního skla, dejte na sklo pod stěrače fólii nebo obyčejný karton.
17) Vyndejte baterii
Parkuje vaše auto většinu zimy venku a vy jezdíte raději hromadnou dopravou? Pak vyndejte baterku a nechejte ji v teple, mráz ji vybíjí a zkracuje její životnost. To samé platí například i pro mobily, těm hrozí zamrzání.
18) Nezahřívejte motor naprázdno
Motorům víc vyhovuje, pokud je zahřejete pomalejší plynulou jízdou, než chodem na neutrál.
19) Zabraňte zamrzání nafty
Mít zamrzlou naftu se může velmi prodražit. Auto musíte dostat do tepla, takže zaplatíte odtahovku a zavezete je do servisu nebo teplé garáže. Prevencí je to, že do nafty přidáte aditivum, které zamrznutí zabrání. Při tankování se vždy ujistěte, do kolika stupňů vydrží nabízená nafta. Přidat aditivum však neuškodí nikdy.
20) Neničte stěrače
Přimrzly vám stěrače ke sklu? Nikdy je neodtrhávejte, raději použijte rozmrazovač na sklo. Nikdy také nestírejte zamrzlé sklo, poničíte gumičky a stěrače nebudou pak fungovat.
ale jedna smrtící - Nechoďte do sauny,pokud jste starší a nejste na ni zvyklí! Krevní oběh takové šoky nemá rád.