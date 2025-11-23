Holčička (2) dostala v McDonaldu místo nápoje čistící prostředek: Skončila v nemocnici
Podnik McDonald's v německém městě Kassel se ve čtvrtek dopustil ohromného prohřešku. Do Happy Mealu pro dvouletou dívku dala obsluha místo lahve s vodou stejně vypadající lahev obsahující čistící prostředek. Holčička skončila po incidentu v nemocnici.
Maminka (34) se do restaurace McDonald¨s vydala okolo poledne. Chtěla potěšit svou malou dcerku a rozhodla se jí koupit dětské menu Hapy Meal. Nakoupila tedy v okénku a zajela na parkoviště. K pití dceři koupila vodu.
„Když jsem o chvilku později lahev otevřela, nepřišlo mi na něm nic divné,“ řekla žena deníku Bild. Pití proto holčičce bez rozmyslu podala. Když se dívka napila, nejprve zrudla a pak vykřikla. Vylekaná maminka si znovu důkladněji prohlédla lahev a došlo jí, že místo vody v ní je tekutina se silným pachem alkoholu. Šlo podle ní nejspíš o kuchyňskou desinfekci.
Když se vrátila ke kase, aby celou věc nahlásila vedení směny, nedostalo se jí žádné dostatečné odpovědi. Vedoucí nebral celý incident příliš vážně a prostě se jen dožadoval vrácení lahve. To se však mamince nelíbilo a zavolala tak na místo policii.
Podle vyšetřovatelů měla dívka štěstí, že se nenapila víc a neutrpěla tak otravu alkoholem. Po ošetření na místě ji však pro jistotu záchranáři převezli do nemocnice na pozorování. Podle policie je nejpravděpodobnější, že lahev používal personál při uklízení a nešlo o žádný špatný úmysl.
„Při vyšetřování plně spolupracujeme. Celý incident nás velmi mrzí,“ řekla mluvčí McDonald's. Dodala, že bližší informace momentálně nemůže poskytnout. Policie případ zatím vyšetřuje jako ublížení z nedbalosti.
