Jaderná válka, pandemie či AI: Takhle by podle vědců vypadal konec světa!
1.Jaderná doba ledová
Na naší planetě existují smrtící vynálezy, které jsou během několika minut či hodin schopné zničit celé národy. Řeč je hlavně o jaderných zbraních. Na světě se nachází přibližně 12 500 jaderných hlavic! Znepokojivý je i fakt, že lidstvo by mohl vyhladit pouhý zlomek těchto zbraní.
„I pouhé vypuštění jaderných zbraní mezi regiony by mohlo vést k celosvětovým klimatickým změnám. Obrovské množství kouře a prachu by se dostalo do stratosféry, kde by zakrylo sluneční světlo. Něco podobného vedlo k vyhynutí dinosaurů, byť to bylo způsobeno dopadem asteroidu,“ uvedl pro deník Daily Mail výzkumník pro studium existenčních rizik Thomas Moynihan. Zakrytí slunečních paprsků by planetu uvrhlo do doby ledové! Trvala by i tisíce let. Přes 5 miliard lidí by do dvou let trpělo hladem.
2.Smrtící umělá inteligence
Někteří odborníci mají za to, že vývoj umělé inteligence může pro člověka znamenat velké riziko. Existuje přitom pravděpodobnost, že lidstvo příchod potenciální superinteligentní umělé inteligence nepřežije.
Podle zmíněného experta by taková AI mohla lidstvo začít vnímat lidi jako překážku, tedy někoho, kdo ji ovládá. AI by se mohla laicky řečeno rozhodnout, že už roli otroka dělat dál nebude. „Problém je v tom, že je nemožné předvídat jednání něčeho, co je nesrovnatelně chytřejší než vy,“ dodal Moynihan. V případě těch nejhorších představ by se AI mohla dostat k ovládání různých zbraňových systémů.
3.Výbuch Yellowstonu
Výbuch supervulkánu, jehož srdce leží na západě USA v podzemí známého Yellowstonského parku, by začal apokalypsu. Záplava žhavých plynů, kamenů i popela by dokázala zničit i několik států USA a zahubit miliony jejich obyvatel. Do mnohakilometrových výšek by se do atmosféry dostalo velké množství částeček popela, což by vyvolalo mrazivé období s teplotami nepřevyšujícími 5 stupňů Celsia.
Mnoho dalších let by provázela neúroda, ale omezeny by musely být mnohé civilizační zvyklosti. Například by nelétala letadla, zvýšené energetické nároky by nezvládaly elektrárny, výrazně by byla omezena automobilová i železniční doprava. Nebezpečné vulkány zatím spí, možná však spíše jen podřimují.
4.Modifikovaná bakterie
Neméně nebezpečná by pro lidstvo mohla být vytvořená biologická zbraň. Modifikovaná smrtící bakterie by mohla lidstvu zadělat na pořádný malér. „Máme bohaté zkušenosti s pandemiemi vyvolané přírodními bakteriemi a ty za posledních 300 000 let nevedly k vyhynutí lidstva,“ uvedl zakladatel Observatoře existenčních rizik Otto Barten. Modifikovaná bakterie by ale mohla maximalizovat smrtící účinnost.
