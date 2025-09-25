Dva zranění po požáru vzduchotechniky v Prostějově: Požár vypukl ve spalovně odpadů
Dva zaměstnanci se ve čtvrtek vpodvečer zranili při požáru vzduchotechniky ve spalovně odpadu v průmyslové zóně v Prostějově. Na místě zasahuje devět jednotek, které dostaly požár pod kontrolu i s využitím výškové techniky. Zranění zaměstnanci byli předáni do péče zdravotnické záchranné služby. Informovala o tom mluvčí hasičů Lucie Balážová.
„Místo zásahu máme rozděleno na dva úseky, postupně dohašujeme, halu nyní odvětráváme. Požárem byla poškozena i střecha objektu. Informovány byly orgány životního prostředí. Vyšetřovatel zjišťuje příčinu a škodu,“ doplnila mluvčí hasičů.
Podle mluvčího záchranné služby Břetislava Bolarda byli oba zaměstnanci odvezeni do prostějovské nemocnice. „Jeden se nadýchal zplodin, druhý utrpěl drobnější poranění horní končetiny,“ řekl Bolard. Okolnosti požáru se vyšetřují.
