Studentka natočila vlastní nehodu: Zpěv za volantem ji mohl stát život
Návštěva prarodičů se Američance Kaitlynn McCutcheon málem stala osudným. Při cestě autem vášnivě zkoušela své pěvecké dovednosti a... Auto dostalo smyk! Děsivou nehodu natočila na kameru. Z havárie si žena odnesla otřes mozku a spoustu modřin.
Na píseň „Baby One More Time“ od slavné zpěvačky Britney Spears Američanka Kaitlynn už asi nikdy nezapomene. Při cestě za svými prarodiči totiž zmíněnou skladbu poslouchala a zároveň provázela vlastním zpěvem!
A právě v tu chvíli se její auto dostalo do smyku. Ke svému neštěstí svůj incident nahrála na svůj mobilní telefon. „Kdyby tam nebyl kopec, pravděpodobně bych to zachránila,“ citoval její slova server People. Jak Kaitlynn dodala, před nehodou jela v rámci povoleného rychlostního limitu. I přes děsivě vypadající video auto vyvázlo jen s menším poškozením. Samotná Američanka utrpěla otřes mozku a nespočet modřin.
