V Litvínově našli hocha (11) v bezvědomí: Skončil na JIP! Šlo o útok!?
Náhodná kolemjdoucí našla v Litvínově chlapce, který ležel v bezvědomí a s rozbitou hlavou na ulici. Údajně ho napadl jiný hoch! Zraněný chlapec skončil na JIP. Případem se zabývá policie.
Zraněného chlapce odvezla sanitka v neděli večer. Ve Valdštejnské ulici v Litvínově ho v bezvědomí našla náhodná chodkyně. „Syn byl zmatený, když se probral, ale dokázal aspoň říct, že jej napadl cizí hoch nedaleko Tesařovy stezky. Prý do něj strčil tak, že můj syn upadl a rozbil si hlavu o zem, dokázal dojít aspoň k tomu domu, kde omdlel,“ uvedla pro server e-Mostecko matka chlapce.
Syna sanitka odvezla do nemocnice na jednotku intenzivní péče. Matka se mezitím obrátila na případné svědky události. Útočník měl být v černé kapuci a teplákách, vysoký asi 150 až 160 cm.
Případ mají v rukou policisté. „Provádíme šetření, které je zatím v samém počátku. Prozatím je případ prošetřován jako přestupek proti občanskému soužití, podle zjištěných okolností může být jeho kvalifikace samozřejmě změněna“ uvedla pro zmíněný server mluvčí Miroslava Glogovská.
