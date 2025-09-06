V Karlových Varech spadl strom na stánky: Jeden člověk se zranil

6. září 2025
Na třídě T. G. Masaryka v Karlových Varech spadl v sobotu 6. září odpoledne strom na stánky. Jednoho člověka pád stromu zranil, dotyčný je při vědomí, informoval ČTK náměstek krajských hasičů Dušan Uhlík. Na místě zasahují hasiči i záchranná služba.

Podle Uhlíka padající strom zasáhl dva stánky a rozvaděč elektrické energie. "Na místě je jedna zraněná osoba, ale při vědomí a mimo prostor stánků nebo stromu," uvedl Uhlík. Vyrazilo tam sedm jednotek hasičů, aby strom a následky jeho pádu odstranily.

Rozsah zranění ČTK zjišťuje.

