Na trajektu vypukl požár: Stovky cestujících bojovaly o život, tři mrtví

Obrovské drama se odehrává na palubě indonéského trajektu KM Barcelona VA. Vypukl tam obří požár. Na palubě bylo asi 280 cestujících. Většina z nich po incidentu skákala do vody, avšak existuje podezření, že řada lidí je uvnitř lodi uvězněna. Podle úřadů nejméně tři pasažéři zemřeli, zhruba 150 se podařilo zachránit. Po dalších se stále pátrá.

Loď plula z Talaudských ostrovů do města Manado v indonéské provincii Severní Sulawesi, nedaleko ostrova Talise. Po vypuknutí požáru na místo vyrazily záchranné lodě, aby evakuovaly osoby a pátraly po dalších přeživších. Požár měl vzniknout ve strojovně, jeho příčina není dosud známa.

„Tři lidé byli zabiti a téměř 150 bezpečně zachráněno. Pomáhali jak naši záchranáři, tak místní rybáři,“ řekl médiím Veri Ariyanto, vedoucí úřadu pro pátrání a záchranu v provincii Severní Sulawesi. Dodal, že na místě zasahují dvě záchranné lodě, několik nafukovacích člunů a další plavidla.

Děsivé záběry ukazují cestující, jak skáčou do vody, mnozí z nich oblečení v zářivě oranžových záchranných vestách, zatímco je loď v plamenech. Někteří pasažéři skákali do vody s dětmi v náručí. Na videích z místa se line křik a zoufalé volání pomoc. „Jsme na moři a hoříme. Potřebujeme pomoc a to rychle,“ pronesl na videu jeden z pasažérů.

Místní úřady vyzvaly příbuzné, aby zachovali klid a vyčkali na oficiální informace. K požáru lodi došlo jen den poté, co ve Vietnamu zemřelo nejméně 38 lidí poté, co se převrátila přeplněná turistická loď.