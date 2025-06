Koronerka chybně označila seniorku za mrtvou: První slova manžela! Ještě v bytě zjistili, že žena žije

Senior je z celé události těžce otřesený, přesto pro Nedělní Blesk promluvil. Svoji životní družku našel v pátek ráno v posteli bez známek života. „Nehýbala se, nedýchala,“ svěřil se starý pán. Vše popsal na tísňové lince.

Ti se ho přeptali na kontrolní otázky, které jsou určující pro to, zda se vysílá na místo záchranka, či nikoli. Operátor vše vyhodnotil a vyslal do plzeňského bytu koronerku, která smrt ženy potvrdila.

„To manželka stále ležela v posteli. Pak přijeli z pohřební služby. Pracovníci ji přendali do rakve, a když byli přímo tady, v bytě na chodbě u dveří, zjistili, že žije. To už tady koronerka nebyla, byla pryč, psal. Na místo okamžitě přijela sanita a důchodkyni, ve vážném stavu, ale dýchající, převezli do nemocnice. „Tam teď leží. Je to vážné. Jsem z toho celý nešťastný,“ dodal senior.

Policie vyšetřuje

Případem se už od pátku zabývají plzeňští policisté. Zkoumají, jestli lékařka pochybila. „Šetříme všechny okolnosti. Zatím není stanovena právní kvalifikace a úkony trestního řízení jsme ještě nezahájili,“ uvedla jejich mluvčí Michaela Raindlová.

Omluvili se

Společnost 1. koronerská, pod niž lékařka spadá, se k situaci postavila čelem. „Velmi toho litujeme. Probíhají šetření a byla přijata personální opatření. Je plánována revize kontrolních systémů vzájemné spolupráce mezi participujícími subjekty,“ stojí v prohlášení na sociálních sítích.

Společnost zmínila, že ze statisíců výjezdů zaznamenala tři případy, kdy naopak koroner našel »zesnulého« naživu. „I na základě takových zkušeností se upravily postupy provádění prohlídek,“ dodala.