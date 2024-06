Drama v Hořovicích: Žena našla v lese pobodaného, policisté prohledávali okolí

„Náhodná kolemjdoucí nalezla vážně zraněného muže. Na místo vyjelo několik hlídek včetně berounských kriminalistů a psovodů se služebními psy. Prohledávali místo činu i okolí,“ sdělila policejní mluvčí Michaela Richterová.

Policistům pomáhali v hledání možné zbraně i hasiči. „Les i travní porost byl kompletně důkladně propátrán, ale nic se zatím nalézt nepodařilo. Akce byla pro dnešek v osm hodin večer ukončena,“ doplnila mluvčí s tím, že policisté čekají i na zprávu z nemocnice ohledně mužova zranění a jak k němu mohlo dojít.

Muž měl podle serveru novinky.cz krvavé bodné a řezné rány na krku. „Pacienta s poraněním hlavy a krku lékař na místě zaintuboval a napojil na umělou plicní ventilaci,“ uvedla mluvčí záchranářů Monika Nováková. Vrtulník těžce zraněného transportoval do motolské nemocnice.

Ve hře je stále několik verzí, co se v lese odehrálo. „Zatím nemůžeme vyloučit, že zranění muži způsobila jiná osoba, ale ani to, že si je způsobil sám," doplnila Richterová. V hledání podezřelých předmětů a zjišťování, co přesně se v lese stalo, budou policisté pokračovat v úterý.