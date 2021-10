Češka Tereza Hlůšková stále doufá, že se dostane do rodné země. Pětadvacetiletá blondýnka byla zadržena v lednu 2018 na letišti Láhaur v Pákistánu poté, co u ní celníci našli téměř devět kilogramů heroinu. Putovala do tamní vazby a čekala, až nad ní soud vynese rozsudek. Soudní líčení se táhlo, po průtazích si má odpykat osm let a osm měsíců ve vězení. Tereza však s verdiktem nesouhlasí a stále se snaží prokázat svou nevinu, případně alespoň dosáhnout zmírnění trestu.

Soud měl její případ projednat v pondělí 4. 10., nakonec ovšem Terezin případ soudci odložili. Ti byli zaneprázdněni jinými případy, na Terezu tak už nezbyl čas. „V dnešním seznamu případů byl Terezin případ pod číslem 39. Soudci Ali Báqi Nadžafí a Sarfraz Dogar projednávali případy až do čísla 30. Na konci úředních hodin už ostatní případy nevyslechli,“ uvedl pro Blesk pákistánský novinář s tím, že slyšení začalo ve dvanáct hodin a soudci projednávali případy do dvou hodin odpoledne.

Mluvčí ministerstva zahraničí Eva Davidová pro Blesk uvedla, že k soudu se dostavil i zástupce konzula v Láhauru. „Slyšení bylo dnes (4. 10. - pozn. red.) opět odročeno. Na žádné odvolání nepřišla řada. Nový termín byl stanoven na 18. 10., právní zástupce se ještě pokouší posunout jednání o týden dřív,“ dodala mluvčí. Za Terezu se u soudu perou právníci Sajf al Malúk a Asghar Dogar. „Tereza také napsala dopis nejvyššímu soudu, aby Dogara považoval za jejího právníka,“ dodal pro Blesk novinář.

