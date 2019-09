Že dobová společenská poptávka ovlivňuje vývoj jazyka, je přirozené. A nepřechýlená ženská přijmení nejsou podle Pavla Štěpána z Ústavu pro jazyk český ničím, s čím by si čeština neporadila. Přesto je přípona -ová výhodná vzhledem k ekonomičnosti vyjadřování, která je v mnoha případech vyžadovaná.

„Pokud příponu -ová nepřipojíme, stává se ženské jméno nesklonným. Nesklonná slova v češtině existují, takže to není nic, s čím by si neporadila. Jazyk má ale všeobecně sklony k ekonomičnosti vyjadřování,“ vysvětluje Štěpán, proč je přechylování v běžné komunikaci výhodné.

Jako výstižný příklad uvádí komentování přenosu ženského hokeje: „Ta hra rychlá a je potřeba používat co neúspornější vyjadřování. Pak přijde věta jako Jackson přihrála Smith, a nebude jasné, kdo komu přihrál.“

Video Přechylování nevyjadřuje vlastnictví, odmítá lingvista. „Přispívá k ekonomičnosti vyjadřování,“ říká - redakce Blesk

Používání nepřechýleného tvaru příjmení není až zas tak neobvyklé v případě cizích příjmení, jako například Schwarz. Horší je to s typicky českými jmény, obzvlášť s těmi zakončenými samohláskou -a.

„Třeba příjmení Babka. Pokud se bude hovořit o paní Babce, může to působit až směšně nebo pejorativně. Pak nejsem zastáncem toho, aby se taková příjmení skloňovala podle vzoru žena, abychom mluvili o paní Babce. O to víc to pak evokuje význam toho podstatného jména,“ dodává lingvista.

„Chápu argumenty žen, které z nějakého důvodu chtějí mít to příjmení nepřechýlené. Například, když pobívají v zahraničí, nebo působí u zahraniční firmy, pak jim to může působit jisté problémy,“ uvedl Štěpán. Ale odmítá argumenty, že je přechylování diskriminační, a že přípona -ová vyjadřuje vlastnictví. Tyto názory prý byly dávno vyvráceny.