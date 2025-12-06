Na ulici nalezený Ben touží po rodině. Dostane pod stromeček nový domov?
Odhadem tříletého retrívra Bena přivezli do útulku Psí domov v Řepnici na Litoměřicku strážníci poté, co se potuloval ulicemi Litoměřic. Vypadalo to, že se jen zaběhl, nikdo se o něj ale nepřihlásil a majitel se nenašel, protože neměl čip.
Ben je typický představitel svého plemene. „Je to sympatický, milý, veselý pes, na kterém je vidět, že někomu patřil, že se mu někdo věnoval,“ řekla vedoucí útulku Jana Kymrová. O to víc je ale zarážející, že nikomu nechybí, nikdo ho nepostrádá.
Společenský Ben potřebuje rodinu. V útulku sice nestrádá, potřebuje ale někoho svého, kdo se mu bude věnovat naplno. „Lidi má rád, není agresívní, je ke každému přítulný. Umí i základní povely,“ vyjmenovala jeho přednosti Jana.
I k dětem
Ben je temperamentní pes, hodil by se proto k aktivním lidem, kteří mu dopřejí procházky. „Je to ideální parťák do bytu, může být ale i v zateplené boudě u rodinného domu. Podstatné pro něj ale bude, že bude v kontaktu se svým páníčkem a bude součástí rodiny,“ řekla vedoucí útulku s tím, že díky své přátelské povaze se Ben hodí i k malým dětem.
Ztrácí čas
Retrívr, tedy i Ben, je dobře ovladatelné plemeno. Bez problémů ho zvládne i začátečník, za předpokladu, že se mu bude dostatečně věnovat. V útulku Ben jen ztrácí čas, který by už teď mohl trávit se svou novou rodinou a být jí skvělým parťákem.
Dárek? Domov
Zdravotně je na tom Ben výborně, nemá žádné problémy, v adopci mu nic nebrání. Zájemci, kteří by se ho chtěli ujmout a dát mu pod stromeček nový domov, mohou kontaktovat útulek Psí domov v Řepnici buď telefonicky na čísle 602 893 442, nebo písemně na e-mail marek.maskulanis@seznam.cz.
Touží po rodině kde pozná co je láska a pohlazení ❤️🐾🏡🙏 mít domov ❤️❤️ někam patřit ❤️❤️