Bella léta strádala, opuštěná, bez péče. Záchrana přišla v poslední chvíli
Kříženka pasteveckého plemene Bella (7) živořila bez zájmu majitele zavřená u kravína v Žarošicích na Hodonínsku. Krmili ji tam místní, kteří na ni také upozornili dobrovolníky z organizace Děkujeme, pomáháme. Ti ji zachránili, a to doslova v minutě dvanácté. Případ řeší policie.
I když původní majitel nejevil o fenku žádný zvláštní zájem, přesvědčit ho, aby se jí vzdal, nebylo snadné. „Tvrdil, že je jen stará a chronicky nemocná. Až když jsme mu vysvětlily, že jí dokážeme zajistit veterinární péči a pak i nový domov, a všechno zaplatíme, podepsal darovací smlouvu,“ řekla Sára Oklešťková, která Bellu spolu se sestrou Yasminou Jerwanovou zachránila.
Déle by nepřežila
Fenku převzala do péče Eliška Vafková, která provozuje psí hospic Dejte nám šanci v Bukovince na Blanensku. „Vypadala jako stoletý pes těsně před umřením. Byla podvyživená, obalená bahnem a výkaly, měla zanícené uši i oči, na kůži lysiny z neléčené dermatitidy a silný zánět dělohy,“ popsala Eliška, která s fenkou zamířila rovnou na veterinu.
Tam Bella podstoupila operaci. „Bylo to už v kritickém stavu. Kdyby na místě zůstala o pár dní déle, zemřela by na sepsi organismu,“ dodala Eliška s tím, že to, že Bella náročnou operaci zvládla, byl první úspěch. „V jejím stavu byla operace velmi náročná, byla silně anemické, přemýšlelo se dokonce o transfúzi krve, nakonec to ale dala i bez ní,“ vylíčila.
Pomalu se zotavuje
Teď už se Bella zotavuje, stále ještě ale na tom není dobře, a to ani po psychické stránce. „Má strach z uzavřených prostor, z prudkých pohybů a přímo panicky se bojí mužů,“ řekla Eliška s tím, že její léčba potrvá ještě dlouhou dobu. „Stále kapeme do uší a očí a snažíme se ji krmit častěji po menších porcích, protože má pořád podváhu. Takovéto plemeno by mělo mít o 10 až 15 kilogramů více,“ popsala.
Případ pro policii
Smutné na celém případu je i to, že o tom, jak fenka vypadá a v čem žije, věděla i krajská veterinární správa. Ze zprávy, kterou mají Blesk tlapky k dispozici, vyplývá, že Bellu zkontrolovali, nenašli ale důvody k jakémukoli úřednímu zásahu. Zachránkyně proto podaly trestní oznámení, případ teď řeší policie.
