Bella léta strádala, opuštěná, bez péče. Záchrana přišla v poslední chvíli

Bella se teď zotavuje v psím hospici Dejte nám šanci v Bukovince.
Autor: Jana Ulrichová, Kateřina Lang 
2. listopadu 2025
05:00

Kříženka pasteveckého plemene Bella (7) živořila bez zájmu majitele zavřená u kravína v Žarošicích na Hodonínsku. Krmili ji tam místní, kteří na ni také upozornili dobrovolníky z organizace Děkujeme, pomáháme. Ti ji zachránili, a to doslova v minutě dvanácté. Případ řeší policie.

I když původní majitel nejevil o fenku žádný zvláštní zájem, přesvědčit ho, aby se jí vzdal, nebylo snadné. „Tvrdil, že je jen stará a chronicky nemocná. Až když jsme mu vysvětlily, že jí dokážeme zajistit veterinární péči a pak i nový domov, a všechno zaplatíme, podepsal darovací smlouvu,“ řekla Sára Oklešťková, která Bellu spolu se sestrou Yasminou Jerwanovou zachránila.

Bella se svými zachránkyněmi Yasminou Jerwanovou a Sárou Oklešťkovou. Bella se svými zachránkyněmi Yasminou Jerwanovou a Sárou Oklešťkovou. | Jana Ulrichová

Déle by nepřežila

Fenku převzala do péče Eliška Vafková, která provozuje psí hospic Dejte nám šanci v Bukovince na Blanensku. „Vypadala jako stoletý pes těsně před umřením. Byla podvyživená, obalená bahnem a výkaly, měla zanícené uši i oči, na kůži lysiny z neléčené dermatitidy a silný zánět dělohy,“ popsala Eliška, která s fenkou zamířila rovnou na veterinu.

Kvůli neléčené dermatitidě má Bella olysalou kůži. Kvůli neléčené dermatitidě má Bella olysalou kůži. | Jana Ulrichová

Tam Bella podstoupila operaci. „Bylo to už v kritickém stavu. Kdyby na místě zůstala o pár dní déle, zemřela by na sepsi organismu,“ dodala Eliška s tím, že to, že Bella náročnou operaci zvládla, byl první úspěch. „V jejím stavu byla operace velmi náročná, byla silně anemické, přemýšlelo se dokonce o transfúzi krve, nakonec to ale dala i bez ní,“ vylíčila.

Pomalu se zotavuje

Teď už se Bella zotavuje, stále ještě ale na tom není dobře, a to ani po psychické stránce. „Má strach z uzavřených prostor, z prudkých pohybů a přímo panicky se bojí mužů,“ řekla Eliška s tím, že její léčba potrvá ještě dlouhou dobu. „Stále kapeme do uší a očí a snažíme se ji krmit častěji po menších porcích, protože má pořád podváhu. Takovéto plemeno by mělo mít o 10 až 15 kilogramů více,“ popsala.

O Bellu teď pečuje Eliška Vafková ve svém psím hospici. O Bellu teď pečuje Eliška Vafková ve svém psím hospici. | Jana Ulrichová

Případ pro policii

Smutné na celém případu je i to, že o tom, jak fenka vypadá a v čem žije, věděla i krajská veterinární správa. Ze zprávy, kterou mají Blesk tlapky k dispozici, vyplývá, že Bellu zkontrolovali, nenašli ale důvody k jakémukoli úřednímu zásahu. Zachránkyně proto podaly trestní oznámení, případ teď řeší policie.

Bella se teď zotavuje v psím hospici Dejte nám šanci v Bukovince.

