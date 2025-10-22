Thora našli na sídlišti uvázaného na řetězu. V útulku teď čeká na nový domov
Stafordšírský teriér Thor (asi 4) doplatil na nezodpovědnost lidí. Majitelé ho zřejmě nezvládli, a tak se ho zbavili. Skončil v útulku Psí domov v Řepnici na Litoměřicku, kde teď čeká na nový domov.
Thora někdo vyhodil uprostřed sídliště v Čížkovicích. „Byl na dlouhém řetězu, štěkal tam, kolemjdoucí se ho báli,“ popsala zástupkyně útulku Jana Kymrová s tím, že pro psa hned vyjeli, odebrali a vzali do útulku. Jeho fotku zveřejnili, nikdo se k němu ale nehlásil, nikomu nechyběl, proto mu teď hledají nový, zodpovědný domov.
Ze Slovenska
Podle čipu pochází Thor ze Slovenska. Kdo byl jeho majitelem, se ale zjistit nepodařilo. „Je to jeden z mnoha psů, kteří doplatili na to, že se někdo přecenil. Vyřešil to pro psa tím nejhorším možným způsobem,“ řekla Jana Kymrová.
Zvládá povely
V útulku se Thor jeví jako pohodový pes. „Je hodný, ovladatelný, poslušný a čistotný. Není agresívní, může proto jít i k dětem, protože je ohleduplný,“ řekla Jana s tím, že v útulku se naučil chodit na vodítku a zvládá základní povely. Případní zájemci ale musí počítat s tím, že tato plemena mají svá specifika. „Je to staford, takže ke kočičkám a slepicím ho nedoporučujeme,“ dodala.
Jen ke zkušeným
Thor k sobě potřebuje zkušeného člověka, který se mu bude věnovat a bude s ním cvičit, není to pes pro začátečníky. „Je to lovecké plemeno. Člověk, který si ho vezme, musí počítat s tím, že se pohrne ke každému jinému psovi, jen co ho zahlédne. Jiné psy přitom obvykle nesnáší, fenky toleruje,“ popsala Jana.
Milující parťák
Stejně jako všichni ostatní zástupci bull plemen je i Thor hlídač milující svou rodinu a svého páníčka. Člověku, který s ním bude umět pracovat, který zaměstná nejen jeho tělo ale i hlavu, bude oddaným společníkem. Zájemci, kteří by se chtěli Thora ujmout, mohou kontaktovat Psí domov v Řepnici buď telefonicky na čísle 602 893 442 nebo písemně na e-mail marek.maskulanis@seznam.cz
