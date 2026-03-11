Vybrat si v záplavě krémů může být opravdu oříšek? Nepodléhejte reklamě ani „zaručeným“ tipům influencerů! Raději se pečlivě podívejte na složení a také sledujte, zda jde o krém vhodný pro váš typ pleti a vaši věkovou kategorii.

Předmětem testování byly krémy pro normální pleť bez specifických nároků. Od takového krému čekáme, že hydratuje a vyživí, aniž by zbytečně zatěžoval pokožku i vaši peněženku. Jaká je pravda o pleťových krémech? Čtěte už v pátek v deníku Blesk a na Blesk.cz!

Co ještě se dozvíte?

* Který z testovaných pleťových krémů neprošel bezpečnostním sítem?

*  Jaké ingredience dělají z krému hodnotný přípravek?

* Co na kůži raději vůbec nepatří?

* Je lepší krém v tubě, v kelímku nebo s pumpičkou?

Předmětem testování byly krémy pro normální pleť bez specifických nároků.
