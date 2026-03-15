Sanitky se sjely po 21. hodině k atrakci kolotoče zvané break dance. Dívka totiž patrně přecenila výdrž svého žaludku, udělalo se jí nevolno a z kolotoče vypadla. „Asi se jí chtělo zvracet, předklonila se a už byla venku,“ uvedli svědci.
„Na místo jsme vyslali posádku s lékařem. Podle prvotních informací to vypadalo na vážnější úraz, což se nakonec naštěstí nepotvrdilo. Ošetřili jsme dívku kolem 15 let s krvácivým poraněním hlavy, byla při vědomí,“ uvedla mluvčí záchranky Jana Poštová.
Policie nezjistila ani u dívky ani u obsluhy Matějské pouti a atrakce alkohol. Dívka byla převezena do nemocnice na Bulovce.
