„Krok byl učiněn na základě dlouhodobé žádosti Národního divadla, které upozorňovalo na to, že socha umělecky nekoresponduje s historickým a architektonickým kontextem divadla. Nutno dodat, že socha byla původně instalována pouze jako dočasná," uvedla Šnejdarová pro ČTK.
Dodala, že radní městské části o odstranění rozhodli také kvůli opakovaným projevům vandalismu, jako je zneužívání podstavce sochy jako odpadkového koše či dokonce toalety. Socha je podle Šnejdarové nyní v depozitáři Národního divadla, kde bude dočasně uskladněna. „Městská část Praha 1 aktivně jedná o vhodném místě pro její důstojné a trvalé umístění," doplnila.
Její slova na svém Facebookovém profilu potvrdil i radní pro kulturu z Prahy 1 David Bodeček. „Tento krok je výsledkem dlouhodobých snah Národní divadlo o vyřešení majetkoprávních i provozních otázek, které se k umístění sochy vázaly. Cílem bylo navrátit prostoru před historickou budovou čistotu a důstojnost odpovídající významu tohoto výjimečného místa,“ napsal radní.
Česko-německá autorka sochy Anna Chromy vytvořila podobných plášťů celkem 15, k vidění jsou například v Monaku, Aténách nebo Salzburku. Další sochu s názvem Čeští muzikanti od stejné autorky mají Pražané také na Senovážném náměstí.
Socha nebyla trnem v oku jen Stavovskému divadlu, ale i některým místním. Nejen na sociálních sítích se množily názory, že plastika dutého pláště působí poněkud kýčovitě. „Nevím, za jakých okolností bylo dohodnuto umístění sochy u Stavovského divadla nebo sousoší na Senovážném náměstí, možná mi to někdo připomene. Za mě byly tyto velkorysé dary motivovány snahou umělkyně město ozdobit, zanechat v něm nějaký svůj odkaz. Někdy by se i těm darovaným koňům mělo koukat na zuby,“ uvedla v diskuzi Klára K.
Ne všichni ale její odstranění vítají. „Takže městská policie a Praha 1 jako taková nezvládá udržovat pořádek, ale nějakým způsobem to je vina sochy, kterou má obrovské množství lidí ráda a která představovala jednu z mála zajímavých věcí k ukázání v okolí,“ oponoval v diskusi Marek R. Mnozí také vtipkují, zda se místo ní před divadlem neobjeví další dílo známého umělce Davida Černého.
Sochu Anna Chromy (1940–2021) pojmenovala podle postavy z Mozartovy opery Don Giovanni, kterou má skulptura na počest její premiéry ve Stavovském divadle v roce 1787 připomínat. Socha znázorňující zřasený plášť s chybějící postavou uvnitř je nazývána také Plášť svědomí či přezdívkami Smrtka nebo Nazgûl podle přízraků z díla anglického spisovatele fantasy J. R. R. Tolkiena. U budovy divadla dílo stálo od roku 2000.
