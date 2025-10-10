„Elektřina opět funguje po celé Praze. Výpadek proudu v části metropole, zejména v oblasti Nového Města, Vinhorad a Nuslí, trval kolem 15 minut," potvrdil mluvčí Pražské energetiky (PRE) Karel Hanzelka.
Evakuace, blackout, výpadek vody… Češi dostanou příručku pro přežití! Přehledně: Co (ne)dělat v krizi?
Podle dosavadních informací se dnešní výpadek proudu týkal jen částí hlavního města, v regionech nebyly problémy hlášeny. Nejde tak o masivní výpadek elektřiny, který Česko zaznamenalo 4. července. Elektřina tehdy v některých částech země nefungovala až několik hodin, výpadek postihl asi milion odběratelů. V tuzemsku je 6,3 milionu odběrných míst.