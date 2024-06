Rodiči mláděte je první chovný pár vombatů obecných v Česku, a sice pětiletá Winkleigh a tříletý Cooper. Patří k tasmánskému poddruhu vombata obecného, který se oproti kontinentálním vombatům vyznačuje šedivější srstí, menším vzrůstem a díky tamnímu chladnějšímu klimatu i lepší snášenlivostí českého podnebí.

„Jsou to vačnatci, takoví baculatí, takoví plyšáci, a opravdu budí ohromný zájem návštěvníků. Řekl bych, že jsou to jedni z nejpopulárnějších zvířat. Samozřejmě o to větší máme radost z tohoto mláděte," řekl ředitel zoo Miroslav Bobek.

Pohlaví mláděte i jméno, které stejně jako u její mámy Winkleigh odkazuje k vesničkám v Tasmánii, odhalil v sobotu ředitel pražské zoo společně s kmotrem hercem a moderátorem Ondřejem Sokolem.

Rodí se jako embryja

Mláďata vombatů se rodí v embryonálním stadiu a následně se vyvíjí v matčině vaku. „Musíme si uvědomit, že se narodí úplně malinkaté jako hrášek a přeleze do vaku. Tam jsme jeho přítomnost poprvé zaznamenali loni v listopadu, ale začalo vykukovat až v březnu,“ upozornil Bobek.

Mládě nyní už začíná opouštět matčin vak.

Bolestivé námluvy

„Samec Cooper to zpočátku neměl se svou družkou Winkleigh jednoduché. Přímo z Tasmánie pocházející samice proháněla Coopera po výběhu a uštědřila mu při seznamování nejeden kousanec. Neexistuje ale lepší potvrzení toho, že si k sobě našli cestu, než narozené mládě, první svého druhu v českých zoologických zahradách,“ doplnil Bobek.

Vombat obecný je nejbližším příbuzným koaly, obývá Tasmánii a vlhčí oblasti Austrálie. Své teritorium si značí trusem, který má neobvyklý tvar krychle. Velkou část života tráví hloubením podzemního systému nor a chodeb. Z tohoto důvodu mají samice vak obrácený otvorem dozadu, aby mládě nezasypávaly hlínou.

