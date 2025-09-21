Dálnici D1 dnes uzavřely poblíž Jažlovic u Prahy na 13. kilometru ve směru na Prahu tři nehody, které se staly blízko sebe. Předběžně jde celkem o 11 vozů.

„Na místě jsou záchranné složky, zatím evidují jednoho zraněného“ řekl mluvčí středočeské záchranné služby Marek Hylebrant.

Vozy havarovaly po 11. hodině. „Jde o tři samostatné dopravní nehody,“ uvedla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. Podle ní nejsou na místě vážně zranění a zřejmě šlo o řetězovou reakci kvůli nedobrždění. Okolnosti nehod policisté vyšetřují.

Dálnice D1 před Prahou ve směru od Brna stojí, u Jažlovic se srazilo aut, jsou tam zranění.
