Teprve 17letý řidič nezvládl v neděli podvečer řízení malého auta a naboural do kruhového objezdu v Türkově ulici v Praze. V autě s ním byl stejně starý kamarád. Oba odvezla záchranka.

„Havárie nám byla nahlášena kolem půl šesté večer, kdy vozidlo najelo do kruhového objezdu. V autě měli jet dva muži ve věku 17 let a oba byli předáni do péče záchranářů,“ uvedl mluvčí policie Jan Daněk.

„Jeden z nezletilých mužů měl podezření na poranění hlavy, otřes mozku a odřeniny v oblasti horních končetin. Byli mu podáni léky na stabilizování základních životních funkcí. Druhý utrpěl tržnou ránu na čela a také otřes mozku. Oba jsme odvezli do traumacentra,“ uvedl mluvčí záchranky Karel Kirs.

Video Video se připravuje ... Mladík (17) se netrefil na kruhový objezd v Praze. On i jeho kamarád utrpěli vážný otřes mozku. aktu.cz