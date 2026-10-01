Zoufalá žena volala před několik dny na tísňovou linku. Strážníci obratem vyrazili na adresu a na místě našli dva nešťastné penzisty. Muž totiž nebyl žádný hrubián, ale pod vlivem zákeřné Alzheimerovy nemoci svou ženu jednoduše nepoznával a snažil se ji z bytu vystrnadit.
„Opakovaně tvrdil, že se jedná o cizí ženu, která se do jeho bytu nastěhovala, a požadoval, aby byt opustila,“ uvedli strážníci tento týden na svých sociálních sítích.
Vzpomněl si a divil se
S mužem si proto sedli, vysvětlili, že je nemocný a ukázali mu průkazy totožnosti. „Najednou se situace změnila. Muž svou manželku poznal a nechápal, proč vlastně volala policii. Vždyť je to přece jeho žena, se kterou žije už přibližně 50 let a kterou miluje,“ sdělili.
Hlídka seniorku poučila, aby situaci konzultovala s lékařem, ale ona uvedla, že už požádala o ústavní léčbu. Manžela se nakonec pokusila přesvědčit, aby už šel spát a večer proběhl v klidu.
Co je Alzheimer?
„Onemocnění mozku, které dlouhou dobu probíhá nenápadně a plíživě. 15 až 20 let můžete mít na mozku změny, které se postupně zhoršují,“ uvedl před časem pro Blesk.cz profesor Jakub Hort z Neurologické kliniky 2. LF UK a FN Motol.
„Když se zhorší více, tak se stanete nesoběstačnými a máte tzv. demenci. Je to onemocnění, které dlouho zůstává nerozpoznáno a příčinou je tvorba jedné bílkoviny v mozku. Ta se jmenuje amyloid a buňkám po delší době začne škodit, takže nám začnou odumírat nervové buňky,“ dodal.
K nejběžnějším příznakům patří ztráta paměti, problémy s běžnými činnostmi, s řečí, časová a místní dezorientace nebo zakládání věcí na nesprávné místo. V Česku žije podle odhadů 85 tisíc pacientů s touto nemocí a kolem 180 tisíc lidí s demencí, do roku 2050 se očekává nárůst demence na zhruba 270 tisíc.
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