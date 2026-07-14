„Podle dosud zjištěných skutečností muž narozený v roce 2001 při vzletu s motorovým paraglidem nabral malou výšku a následně se zřítil na zem. Utrpěl velmi vážná zranění a byl předán do péče záchranářů. Přes veškerou snahu lékařů však ve zdravotnickém zařízení svým zraněním bohužel podlehl,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Raindlová. Zřítit se měl z výšky zhruba 50 metrů.
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K nahlášenému pádu motorového paraglidu vyjížděli záchranáři po osmé hodině večerní. Hasiči pomohli s transportem pilota, zajistili místo události a zdokumentovali ho.
Na místě zůstali policisté a rodinný příslušník muže. Veškerými okolnostmi nehody se zabývají policisté a také odborníci z Úřadu pro zjišťování příčin leteckých nehod.
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