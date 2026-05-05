Takové setkání nikdo z hasičů nečekal. Najednou se objevila u hasičské zbrojnice sympatická žena s dospělou dcerou. „Maminka jednoho z tehdejších dětí společně s jeho sestrou a jejím manželem nás přijeli pozdravit,“ uvedli plzeňští policisté.
Jejich syn Clément sehrál při nehodě klíčovou roli. „Velmi nám tehdy pomohl při komunikaci s ostatními studenty z havarovaného autobusu, stejně tak s evidencí účastníků nehody. Již tenkrát v sobě nezapřel geny svého otce – hasiče,“ podotkli hasiči.
Hasí celá rodina
Nejen jeho otec, ale nepochybně i tragická nehoda, měla na Clémenta vliv ve výběru životního povolání: Je z něj totiž také hasič! „Po letech nám tak ve francouzské Remeši vyrostl nový kolega hasič. Bohužel kvůli momentálnímu zranění nemohl s maminkou a sestrou přijet,“ prozradili hasiči. Jak se navíc ukázalo i jeho sestra je dobrovolná hasička a její manžel opět profesionální hasič.
Kromě nečekaného a milého setkání v plzeňské hasičské stanici, měla maminka Clémenta, paní Fabienne, ještě jeden cíl své dlouhé cesty. „Po třinácti letech od nehody jela paní Fabienne do Prahy na maraton, který běžela na památku zemřelé dívky,“ dodali hasiči.
