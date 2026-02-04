„Zvlášť závažného zločinu zpronevěra se měl dopustit tím, že jako advokát zapsaný v seznamu advokátů přijímal od svých klientů na bankovní účty advokátních úschov a na svůj soukromý bankovní účet peněžní prostředky, které mu byly klienty na základě uzavřených písemných smluv svěřeny do advokátní úschovy,“ uvedla mluvčí plzeňských policistů Dagmar Mifková.
Peníze měl použít pro svou potřebu, mimo jiné na sázky a hazard. „Já se k tomu činu doznávám a rád bych to vyřešil z výtěžku prodeje nemovitostí ve svém vlastnictví. Nicméně ze strany orgánů činných v trestním řízení mi to nebylo ještě umožněno,“ uvedl pro server irozhlas.cz Martin Holý. Policie mu totiž obestavila majetek.
„Žádám o jeho odblokování,“ řekl Holý, který zároveň pokorně přiznal, že ani prodej nepokryje celý dluh. „Doznávám se. Prohlásil bych i vinu nebo uzavřel dohodu o vině a trestu. Trest určitě příjmu,“ dodal.
Martin Holý dříve figuroval i mezi takzvanými „rizikovými advokáty“, kteří porušili pravidla přijímání úschov. Jejich seznam zveřejňuje advokátní komora na svých stránkách. Holý v něm ale už nefiguruje, není totiž už advokátem.
Ze seznamu advokátů byl na vlastní žádost vyškrtnut k 1. listopadu loňského roku. Rovněž rezignoval na své funkce v Radě města Plzně a v městských firmách i z Hnutí ANO.