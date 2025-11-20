„Cizinec, jenž mluvil lámanou češtinou, uvedl, že peněženku objevil kolem deváté ráno volně položenou na bankomatu v Goethově ulici,“ uvedli strážníci na sociální síti.
Peněženka kromě dvoutisícovek obsahovala i doklad o výběru hotovosti, takže podle jména se podařilo vyhledat kontakt na majitele.
Zfetovaný chlap rozházel na hřišti v Praze 120 tisíc! „Nikdo se to nedozví,“ řekl kolemjdoucímu a utekl
Po chvíli se na služebně objevil senior (68), kterému se po telefonátu strážníků evidentně ulevilo.
„Při výběru hotovosti si peněženku odložil na bankomat, a protože spěchal, zapomněl ji tam. Popis peněženky, výše hotovosti i číslo platební karty, které uvedl, se zcela shodovaly s obsahem nalezeného pouzdra. Nebylo tedy pochyb o tom, že peněženka patří právě jemu,“ popsali strážníci.
VIDEO: Uklízečka ukradla v ostravské firmě šest tisíc, strčila si je do vagíny! (březen 2024)
Uklízečka ukradla v ostravské firmě šest tisíc, strčila si je do vagíny! PČR