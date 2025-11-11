Nejčastěji vytahujeme hotovost kvůli tomu, že obchodník nebere karty. Tři čtvrtiny Čechů tak u sebe nosí hotovost »pro jistotu «. Vyplývá to z aktuálního průzkumu agentury STEM/MARK, podle kterého 22 % lidí platí hotově každý den. „Hotovost zůstává pro Čechy symbolem jistoty i praktičnosti,“ říká Ondřej Kozák za společnosti Euronet, která si průzkum objednala.
Podle něj hotovost lidé stále používají nejen tam, kde bezhotovostní platby nejsou možné, ale i proto, že pak mají nad svými výdaji větší kontrolu. „Nezastupitelnou roli pak má hotovost především pro seniory, živnostníky nebo obyvatele menších obcí,“ dodává Kozák.
Výplata: Účet, nebo nic?
Novinku do způsobu výplaty přinesla flexinovela zákoníku práce. Nově je základním způsobem výplaty převod na účet. O hotovost si musí zaměstnanec písemně požádat. Jenže někteří zaměstnavatelé striktně rozhodli, že účet nebo nic.
Na redakci se obrátil čtenář z Opavy. „Zaměstnavatel nám roky vyplácel výplatu v hotovosti, ale kvůli flexinovele nyní nařídil, že musíme účetní oznámit čísla svých účtů. Kdo účet nemá, musí si ho založit,“ popisuje. „Když jsem trval na penězích v obálce, řekl mi šéf, že mi náklady, které ho to bude stát navíc (cesta účetní do banky apod.), strhne z výplaty,“ stěžuje si. Nic takového ale není možné.
Účet si zřizovat nemusíte
„I když s účinností od 1. 6. letošního roku platí, že mzda se vyplácí převodem na bankovní účet, neznamená to, že by zaměstnanci byli povinni si kvůli flexinovele bankovní účty zřizovat,“ vysvětluje odborník na pracovní právo prof. JUDR. Petr Hůrka z Cevro Univerzity. Kdo nechce dostávat peníze na účet, nemusí.
O hotovost je nutné písemně požádat
„Pokud by s výplatou bankovním převodem zaměstnanec nesouhlasil, má právo písemně požádat, že chce mzdu pobírat v hotovosti. Žádost není nutné nijak zdůvodnit. Zaměstnavatel je povinen žádosti zaměstnance vyhovět,“ říká jasně prof. Hůrka. O změnu způsobu výplaty můžou požádat i pracovníci, kteří výplatu převodem původně odsouhlasili. „Vždy lze změnit názor a písemně požádat o výplatu mzdy v hotovosti,“ potvrzuje právník.
I bez účtu musí šéf peníze vyplatit
Chybějící číslo účtu rozhodně nemůže být důvodem k nevyplacení výplaty. Zaměstnanec ji musí dostat v hotovosti. A bezpředmětné jsou i hrozby výpovědí kvůli chybějícímu účtu. „Důvody, pro které může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď, jsou uvedeny v § 52 zákoníku práce a tento k nim určitě nepatří.“
Náklady nese zaměstnavatel
Naúčtovat zaměstnanci zvýšené náklady na výplatu hotovosti (např. čas účetní, náklady za složenku apod.) šéf nemůže. „Výplata mzdy je povinností zaměstnavatele a náklady na výplatu nelze přenášet na zaměstnance. To platí pro hotovostní výplatu i výplatu převodem na bankovní účet zaměstnance,“ dodává.
