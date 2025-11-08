Nová záchranná stanice má stát 22 milionů, z evropských fondů dostane organizace 10 milionů, Plzeň a kraj přislíbily každý po čtyřech milionech. Další čtyři miliony musí do projektu vložit spolek DESOP (Dobrovolný ekologický spolek – ochrana ptactva), dva miliony z rozpočtu a dva miliony právě z darů.
Vybrali přes jeden a půl miliónu
„Jen díky podporovatelům se podařilo získat na stavbu nového léčebného zařízení 1 687 776 Kč,“ uvedl šéf záchranné stanice Karel Makoň.
Stanici podpořila řada drobných dárců, některé jejich příběhy záchranář zná. „Když si kamarád z mládí přečetl naši výzvu, vzal doma z kredence naspořených pět tisíc korun, skočil na kolo a z pošty mi ještě telefonoval, abych mu poslal číslo našeho transparentního účtu, že ho zapomněl doma,“ uvedl Makoň.
Přispěl i učitel ze základní školy. „Je to jeden z našich prvních podporovatelů. Naši činnost sleduje již od roku 1992, pomáhal nám při stavbě první záchranné stanice a se školáky k nám chodil na exkurze. I on člověk sáhl do svých úspor a poslal pět tisíc korun,“ řekl dojatě Makoň.
Přispěla i bývalá láska
Podpora přišla i od bývalé partnerky z mládí. „Už je to pár let, co jsme spolu žili, dnes jsme každý jinde. Já v Plzni, ona v Chebu. Na novou stanici nám přispěla úctyhodnou částkou,“ dodal s úsměvem Makoň.
Velmi štědrá byla i dárkyně Fraňková z Plzně, která stanici poslala rovných 100 tisíc! Do výzvy se zapojily i firmy nebo školní kolektivy, kam Karel Makoň už léta jezdí za žáky s programy ekologické výchovy.
Ten tak doufá, že částka, která byla vybrána k 1. listopadu, ještě o pár set tisíc naroste a záchranná stanice bude mít nové moderní prostory pro záchranu nejen ptactva. Přispět můžete ZDE
