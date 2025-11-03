K soudu přivedla Milana A. eskorta přímo z vězení, kde si od loňska odpykává trest za vydírání. Statný chlap, žádné ořezávátko. „Chytil ji za krk a mezi žebro a lopatku jí píchl neznámým předmětem. Při tom jí řekl, že šlo o pervitin, že ji předávkoval, a tak zemře,“ četl z obžaloby státní zástupce Milan Pózel.
Milana A. obžaloba viní, že skoro čtyři roky týral manželku. „Přišel za ní do ložnice, skopl ji z postele a kopal do žeber. Žena skončila u lékaře, musela pak spát vsedě. Utrpěla zhmoždění hrudníku a měla zlomené kůstky v obličeji,“ pokračoval. Muž nebožačku bil pěstí i fackou, a dokonce jí o hlavu rozbil skleničku.
Násilí i v Tunisku
Klid nebyl podle státního zástupce ani na dovolené na ostrově Djerba v Tunisku. „Když spala, budil ji, kopal jí do nohou. Chtěl po ní sex. Když odmítla, vyhodil ji z pokoje,“ stojí v obžalobě.
„Doma jí sprostě nadával a křičel na ni, že umře. Žena se strachy třásla, několikrát ji vyhodil z domu a pak musela stát venku na chodníku,“ dodal žalobce.
Vinu odmítá
Milan A. vinu odmítá. „Když jsem to tady slyšel, tu obžalobu, je mi z toho ouvej. Byla promiskuitní a brala drogy,“ prohlásil Milan A. Odmítl také, že by manželku něčím bodl pod lopatku.
„Že jsem ji bodl jehlou do tiskárny, to není pravda. Taky není pravda, že jsem jí rozbil skleničku o hlavu a taky není pravda, že jsem ji budil zvukem paralyzéru. To by slyšely děti,“ uvedl Milan A. Odmítl i násilí při dovolené na Djerbě. „Začala tam chlastat, byla pořád opilá, drogy tady nahrazovala alkoholem. Sex jsem po ní nevyžadoval,“ dodal Milan.
Za týrání a ublížení na zdraví požaduje státní zástupce pro Milana A. u soudu osm let vězení v káznici se zvýšenou ostrahou. Soud pokračuje výslechy svědků.
