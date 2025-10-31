„Od včerejšího večera (čtvrtek) se zabýváme násilným trestným činem, ke kterému došlo v plzeňské věznici mezi dvěma odsouzenými, a který byl kvalifikován jako zvlášť závažný zločin vraždy,“ uvedli policisté na síti X.
Spoluvězeň se měl dozorům přiznat, že muže zabil, údajně ho měl uškrtit. Jeho výslechy probíhají přímo ve vězení. Na místě tragédie zasahovala také záchranná služba. „Lékař už jen konstatoval smrt,“ uvedl mluvčí záchranky Martin Štěpán.
V současné době je případ, kterým se zabývají krajští kriminalisté, ve fázi prověřování. Více informací policie neposkytla. Vězeňská služba tragickou událost potvrdila: „Došlo k úmrtí vězněné osoby ve Věznici Plzeň. Událost je v šetření v součinnosti s Policií ČR a více informací v tuto chvíli podat nelze,“ sdělila její mluvčí Markéta Prunerová.