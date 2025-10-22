Zdeněk Bláha se narodil 27. prosince 1929 v Horní Bříze na Plzeňsku, kde v roce 1958 založil folklorní soubor Úsměv. Pro soubor byl klíčovou osobností - pracoval jako umělecký vedoucí, autor hudebních úprav i autorských skladeb a dudák a se svojí ženou Věrou Bláhovou - Rozsypalovou léta tvořil tvůrčí autorskou dvojici.
Cenné jsou jeho sběratelské zápisy lidových skladeb z okolí Plas, Plzně, Kralovic, Kožlan, z Rokycanska a Klatovska. Je autorem více než 900 úprav lidových písní i vlastních skladeb v duchu tradiční lidové hudby.
Společně s Konrádym
Za folklorem a dudáckou muzikou Bláha pravidelně zajížděl také na Chodsko a v roce 1955 stál společně s tamním muzikantem Antonínem Konrádym u zrodu známé Konrádyho dudácké muziky z Domažlic.
Od roku 1955 pracoval také pro Český rozhlas. Jeho jméno bylo spojeno především s pořadem Hrají a zpívají Plzeňáci, který se vysílal dlouhá léta.
„Zdeněk Bláha byl velkou osobností folkloru, rozsah jeho práce pro západočeské folklorní hnutí asi nikdo nepřekonal a ani nepřekoná. Navíc to byl člověk, který působil velmi srdečně a skromně," řekla ředitelka a dramaturgyně Mezinárodního folklorního festivalu CIOFF Plzeň Michaela Vondráčková.
Získal řadu ocenění
Jméno Zdeňka Bláhy je uvedené pod velkým množstvím rozhlasových nahrávek, vydaných hudebních nosičů, knih, zpěvníků a článků. V roce 2006 obdržel Cenu ministra kultury ČR za celoživotní přínos v oblasti tradiční lidové kultury, v roce 2010 byl uveden do Dvorany slávy Plzeňského kraje.
V roce 2015 se stal prvním čestným občanem města Horní Bříza, ve městě byla dokonce na jeho počest nainstalována pamětní deska.
„Budeme se všichni snažit navázat na jeho práci a jeho odkaz. Naštěstí rozhlasový archiv je doslova nabitý jeho nahrávkami,“ dodala Vondráčková.
