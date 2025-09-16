Zájem předčil veškerá očekávání. Už hodinu před otevřením skladu se na ulici tísnila ve frontě zhruba stovka lidí. Někteří přijeli i hodně z daleka. „Jsem z Ústí nad Labem. Přespala jsem u kamarádky v Praze a ráno jsme společně vyrazily sem. Koupila jsem šaty Popelky, Šehrezády. Syn hraje ochotnické divadlo, tak je to pro něj,“ svěřila se Iva Vozábová (62).
Proč lidé vysloužilé kostýmy kupují? Většina právě kvůli různým akcím, masopustnímu průvodu či divadelním představením.
„Děláme různé akce pro děti, kde bojují rytíři a vojáci,“ řekla Petra Rybínová (39) z obce Vstiš na Plzeňsku, která si koupila kostým představující brnění vojáků z baletu Spartakus. Ten se v divadle hrál v roce 2014. Někteří ale myslí dopředu. „Koupila jsem pět šatů. Se setrou je přešijeme a dáme mamince k Vánocům,“ prozradila Kateřina Kovaříková (22) z Plzně.
Jedinečná akce
Divadlo má ve skladu 25 tisíc kostýmů. Do prodeje jich zamířilo zhruba 2500 kusů. Chce si tak uvolnit prostory ve skladu. Akci divadlo pořádalo poprvé po 20 letech.
„Pryč šly zejména ty kostýmy, které jsou z těžkých látek. Technologie pokročila. Nové materiály jsou lehčí, vzdušnější a herci se v nich lépe pohybují. Staré kostýmy mají už také odslouženo. Běžně se používají při nějaké hře až stokrát a to by už nevydržely,“ řekla mluvčí divadla Martina Drbušková.
Ceny za hubičku
Ceny se pohybovali v rozmezí od 50 do 500 Kč. Třeba kožená bunda, ve které hrál Zdeněk Paluzga známý v roce 2015 v muzikálu Viktorka Plzeň, stála 50 Kč. Během chvilky zmizela z ramínka. Stejně tomu bylo také se šaty Desdemony z opery Otello z roku 2007, které stály 250 Kč.
„Saka prodáváme za 50 Kč, vodník či víla byly za 200 Kč a dobové dámské či pánské šaty stojí 450 Kč,“ řekla vedoucí garderoby a vlásenek Divadla J. K. Tyla Alice Stuchlová (38). Výprodej bude pokračovat do čtvrtka.