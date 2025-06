Více než 50 tisíc lidé přišlo do bývalého vojenského prostoru u Strašic na Plzeňsku. Konal se zde Den pozemního vojska Bahna 2022. Dorazil i prezident Petr Pavel.

Největším trhákem byla pro návštěvníky ukázka jízdy tanku Leopard 2A4. Přiřítil se velkou rychlostí, pak si zablokoval jeden pás a točil se na místě. Stejnou parádu předvedla i věž. Točila se na všechny strany a kanónem mířila na potenciální cíle. Předvedly se i obrněné Pandury, Landrovery Kajman a nechybělo ani legendární bojové vozidlo pěchoty, staré „bév épéčka“.

„Lidé se mohli také seznámit s nově zařazenými vozidli Titus. Polští vojáci pak přivezli třeba bojová vozidla Rosomák, Borsuk, samohybnou houfnici Krba a samohybný,“ minomet Rak,“ řekl mluvčí Velitelství pozemních sil AČR Richard Maňásek.

Nadšení návštěvníci

Mezi padesáti tisíci lidmi zavítal na Bahna i prezident Petr Pavel. Prohlédl si vojenskou techniku a zhlédl ukázky, co dokáže. Všem se tu líbilo a nadšené byly i děti. „Jsem tu s tátou každý rok. Je to tu dobrý. Mámu to nebaví, je doma. Táta je voják, je major, já budu taky voják a budu mít vyšší šarži než on,“ má jasno František Vítek (7) ze Strašic na Rokycansku, který zkoušel kulomet na vozidle Kajman.

„Mně se nejvíce líbily ty drony,“ prohlásil Artur Smolka (11) z Plzně. „Letos jsme tu poprvé a to to máme prakticky ze humny. Když bude kluk chtít, příští rok, přijedeme zase,“ řekl táta Lukáš Smolka (45).

Bráchy Huga (5) a Huberta (4) Hruškovi z Bukové u Příbrami nejvíce nadchl průzkumný robot. „Doma máme tank na vysílačku, ale tohle je mnohem lepší,“ řekl Hubert.