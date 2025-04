„Po krátké slovní komunikaci jej záměrně, bez jakéhokoliv varování z dosud neznámého důvodu udeřil spodním úderem pravé ruky sevřené v pěst do oblasti na pomezí mezi hrudníkem a břichem. Poškozený se po úderu prudce předklonil a poté nekontrolovatelně upadl na zem a při pádu se udeřil o obrubník do týlu hlavy a zůstal na místě bezvládně ležet,“ popsala podle serveru novinky.cz útok z ledna 2024 žalobkyně Karin Steinerová Hajná.

Záchranáři seniora v kritickém stavu převezli do nemocnice, kde týdny ležel v kómatu. Nyní přežívá ve vegetativním stavu, není schopen se hýbat, mluvit, přijímá jen kašovitou stravu.

Fatální zranění

„Poranění mozku jsou naprosto fatální. Žádná prognóza na výrazné zlepšení zdravotního stavu není,“ uvedla žalobkyně.

Podle příbuzných byl přitom do té doby velmi vitální. Chodil do práce, sportoval. „On je hotová studnice znalostí, každému ochotně poradí. Přesluhuje, ale je to obdivuhodně aktivní člověk, sportovec, a hlavně, takový odborník se opravdu jen velmi těžko shání,“ uvedl krátce po útoku tajemník úřadu Miroslav Cvrk.

Obžalovaný: Nebyl jsem tam

Obžalovaný bývalý kickboxer Pavel P. vinu naprosto odmítá. „Neudělal jsem nic z toho, co si myslí obžaloba,“ prohlásil. Dodal, že je nekonfliktní člověk a s každým vyjde.

Motiv útoku není stále zcela jasný. Nešlo o loupež, protože oběti zůstala peněženka, doklady i mobil. Spekuluje se, že si útočníka mohla najmout jedna z firem, která chtěla vedoucího stavebního odboru zastrašit. Měl jí totiž udělit pokutu za neschválenou stavbu ubytoven.

Obžalovanému hrozí až pět let, rodina požaduje 17 milionů jako nemajetkovou újmu. Soud bude pokračovat výslechy svědků.

