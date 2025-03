Plzeň zažila velkolepý pohřeb. Principála jednoho z nejznámějších cirkusů ve střední Evropě, cirkusu Aleš Antonína Aleše vezlo k hrobce koňské čtyřspřeží. Tradice jeho cirkusu je stará 145 let. Rodinný podnik založil bratr malíře Mikoláše Alše.

Čtyři stovky lidí se přišly v úterý v Plzni rozloučit s principálem československého cirkusu Aleš. Ten před deseti dny prohrál boj s těžkou a zákeřnou nemocí. Zemřel v rodinném kruhu v zimovišti cirkusu v Kyšicích u Plzně. Většinu života principál ale strávil na Slovensku, kde jeho cirkus pravidelně vystupoval.

Rodina mu vypravila velkolepý pohřeb. Ten měl podle zdroje Blesku vyjít na milion korun. Jen měděná rakev, která je nejdražší rakví na českém trhu, měla přijít na částku okolo 150 tisíc korun. „Květin a věnců je přes dvě stě. Přivezli jsme sem také 100 let starý pohřební kočár,“ uvedl Pavel Navrátil (44), majitel stejnojmenné pohřební služby z Kutné Hory, která poslední rozloučení zajišťovala.

Nejdříve proběhl obřad ve velké síni na ústředním hřbitově. Všichni se dovnitř ale nedostali a vše sledovali venku na velkoplošné obrazovce. K tomu měli velkolepé pohoštění. Rakev se zesnulým pak vyneslo šest mužů, kteří ji naložili do pohřebního kočáru. Ten táhlo koňské čtyřspřeží. Na cestu jim hrála dechovka. Za kočárem šli manželka Hana, syn Antonín s manželkou Sandrou, dcera Hana a šest vnoučátek.

Hrobka vedle významného purkmistra

Smuteční průvod nejdříve prošel kolem hrobu principálových rodičů a pak zamířil k velkolepé, nově zbudované hrobce za zhruba čtyři milióny korun. Ta stojí na jednom z nejprestižnějších míst hřbitova hned vedle hrobu významného purkmistra města Plzně z let 1892 až 1917 Václava Petáka. „Hrobka je kombinací černé, švýcarské žuly a světlého viscountu, což je přírodní žulový kámen. Je hluboká tři metry,“ řekl Navrátil.

Když zpustili rakev do hrobky, vylétlo k nebi pět bílých holubů, kteří se rozlétli po hřbitově. Principál vybudoval se svou rodinou a udržel tradici sahající 145 let do minulosti. Cirkus Aleš založil už v roce 1880 jeho předek Jan Aleš, bratr slavného českého malíře Mikoláše Alše, který se svým putovním varieté jezdil hlavně po Bavorsku. „Historii našeho rodu i cirkusu máme doloženou dokumenty a kronikami,“ ujistil současný pokračovatel rodinné tradice syn Antonín.

Cesta cirkusem zesnulého principála začala už v dětství. Dělal vše od dělníka po ředitele. Prošel si také téměř všemi rolemi od klauna a žongléra, přes krotitele šelem až po vrhače nožů. Ty házel na svou milovanou ženu Hanu. Nejvíce se však proslavil svou láskou ke koním, s nimiž předváděl dechberoucí vystoupení. Ty ho také vyprovodili na jeho poslední cestu.

