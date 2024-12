Rysí kocour se narodil loni na jaře bavorské kočce Malu v Národním parku Bavorský les na německé straně Šumavy. „Jak už to bývá, ve věku zhruba jednoho roku opustil domovský okrsek své matky a vydal se na cestu hledání vlastního teritoria,“ řekla Tereza Mináriková z neziskové organizace Alka Wildlife.

Nebezpečná cesta

Rys Prokop ušel pořádný kus cesty a ta nebyla vůbec snadná. Z jeho domova je to vzdušnou čarou k vrchu Čachrov (1042 m) v Českém lese asi 60 km. Rysí kocour rozhodně nešel přímo, takže mohl ujít i přes 120 km.

Velká událost

Na trase na něj číhala i různá nebezpečí a překážky. Tím byly zejména dvě velice frekventované silnice vedoucí z Čech do Bavorska, které musel překonat. První je silnice z Klatov do Železné Rudy a druhá vede z Domažlic do Furth im Wald. Musel také přejít i mezinárodní železniční trať.

„Když rys dorazil k Čerchovu, tak mu dal místní hajný jméno Prokop. To, že se rys objevil v Českém lese je velká událost. Žili zde kočka a kocour, ale ti jsou nezvěstní. Patrně jsou už po smrti. Prokop je tak jediným rysem žijícím v Českém lese," podotkla Mináriková. Na celé Šumavě žije kolem 130 rysů.

Přijde ještě kočka?

Na všech těchto třech místech se stává, že zde migrující rysi občas umírají. „Jsme proto moc rádi, že Prokop tuto nebezpečnou trasu do Českého lesa zvládnul a přejeme mu, ať se mu daří. Hlavně, ať mu tam brzy přijde i nějaká rysí kočka,“ přejí rysovi Prokopovi ochránci.

