Město počítalo s tím, že vše vyjde zhruba na 50 milionů korun a z Evropské unie dostane dotaci asi 20 milionů Kč. Nyní je vše jinak. Skončilo totiž výběrové řízení, jeho výsledek ale radnici nepotěšil.

„Na přepravu mostu a jeho instalaci se přihlásily jen dvě firmy a obě nabídly částku 60 milionů korun. Cena je vysoká, čekali jsme nižší,“ přiznal náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar.

Nová lávka je levnější

Ten považuje umístění mostu přes silnici za smysluplné. „Je to tam nebezpečné. Most spojí cyklistické trasy pod rozhlednou Krkavec s trasami u Radčic,“ dodal Tolar. Město koupilo most za půl milionu a dalších 100 tisíc ročně platí za to, že stojí v areálu Škodovky u její hradby.