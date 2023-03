Rak

Nevlídná konstelace hvězd vám ubírá na síle a atraktivitě, co se profesních povinností týká. Je vám to moc líto a také to špatně snášíte. Začínáte se chovat paranoidně a nerozumíte si s kolegy. Váš přístup je špatný a je nutné ho ihned změnit.