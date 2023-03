Kozoroh

Momentálně si poradíte s každým úkolem a kolegové se od vás učí. Nadřízený to všechno vidí a určitě to nenechá bez odezvy. Do toho prahnete po dalším vzdělání, proto byste se mohli zapsat do zájmového semináře. Své obzory mnohonásobně rozšíříte.