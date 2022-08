Video natočil uplynulý pátek řidič kamionu, kterého jednokolkař předjížděl na silnici 1. třídy ve směru z Třemošné na Plzeň. Když ho zveřejnil na sociální síti, strhla se pod ním vášnivá diskuze.

„Z toho by nezbyly ani orgány na darování,“ napsal jeden ze sledujících a další přidal: „Člověk takové pako přejede a ještě s tím bude mít problémy.“ Během předjíždění kamionu jedoucího v pravém pruhu muž v motorkářské helmě a bundě dokonce ukázal rukou, že se před něj bude zařazovat.

„A dokonce i bliká! Ne jako někteří namachrovanci v BMW,“ okomentoval další diskutující.„Ten řidič se ukázkově věnuje řízení, že?“ pouštěli se lidé i do šoféra, který natočil jednokolkaře na mobil během řízení.

Experti se neshodnou!

Stanislava Jakešová z Týmu silniční bezpečnosti má jasno. Podle ní na silnici 1. třídy jednokolkař nesmí. „Nevím o tom, že by zákon s něčím takovým počítal, ale za mě po silnici první třídy jezdit nemůže vůbec. Než tohle, to už jsou snad bezpečnější i elektrokoloběžky,“ uvedla.

Roman Budský z Platformy VIZE O má ovšem jiný názor. „Osobně si myslím, že podle zákona půjde o tzv. osobní přepravník, obdobně jako třeba segway. V tom případě by na tu silnici sice mohl, ale musel by dodržovat zvláštní pravidla, která on evidentně ignoruje. Stejně jako chodec by se musel pohybovat ve druhém proudu silnice na levé krajnici, aby měl přehled o protijedoucích autech. V tomto konkrétním případě jednoznačně hrubě porušil zákon,“ sdělil.

A co na to policie?

A co o celém případu říká policie? „Podle obdrženého stanoviska policejního prezidia se ze zákona o provozu na pozemních komunikacích jedná o tzv. osobní přepravník, k němuž se váží přísná pravidla, kde a jak se s ním lze pohybovat. Ve věci teď probíhá další šetření,“ uvedla mluvčí plzeňské policie Barbora Šmaterová.

